Chandhok zu Alpine-Personalie: «Da ist mehr im Gange»

Ex-Pilot Karun Chandhok äußert nach dem Rücktritt von Alpine-Teamchef Oliver Oakes und dem anschließenden Fahrerwechsel im Team den Verdacht: «Er hat nicht einfach wegen einer Fahrerentscheidung gekündigt.»

Vor dem bereits erwarteten Fahrertausch bei Alpine kam von Seiten des französischen Rennstalls eine eher unerwartete Mitteilung: Teamchef Oliver Oakes sei zurückgetreten. Das passierte am Dienstagabend, ehe am Mittwochmorgen dann bestätigt wurde, dass Franco Colapinto mindestens für die nächsten fünf Rennen den Piloten Jack Doohan ersetzen wird.

Ex-Pilot Karun Chandhok hat einen Verdacht, dass Oakes nicht einfach wegen der Fahrerentscheidung gekündigt habe. Im F1-Podcast des englischen Sky sagte der frühere Rennfahrer: «Ich habe den Verdacht, dass da mehr hinter steckt. Da ist etwas faul im Staate Alpine!» Eine Anspielung auf Williams Shakespeares Drama Hamlet.

Chandhok: «Er hat nicht einfach wegen einer Fahrerentscheidung gekündigt. Er hat die Chance, einer von den zehn, bald elf Teamchefs an der Spitze dieses Sports zu sein, nicht wegen des zweiten Fahrers ausgeschlagen. Was das Fahrerische angeht, ist es zwischen Doohan und Colapinto kein allzu großer Unterschied. Da ist also meiner Meinung nach mehr im Gange, als bislang sichtbar ist. Ich habe selbst noch nicht mit ihm gesprochen, weil sich ja gerade erst alles entwickelt, aber ich vermute, dass hinter den Kulissen noch mehr passiert ist.»

Was Chandhok beobachtet hat: «Er hat auch viele Leute von Hitech mit rübergebracht. Es gibt in Enstone (Alpine-Hauptsitz, Anm.) eine ziemliche Abwanderung von Fachkräften. Sie haben gerade erst wieder fünf Leute aus dem Rennteam an Cadillac verloren. Das Team hatte glaube ich sieben Chefs seit 2020. Das schreit nicht gerade Stabilität.»

Oakes war der jüngste Teamchef der Formel 1, hatte nach seiner eigenen Rennkarriere das Hitech-Team gegründet, das unter anderem in Formel 2 und 3 antritt. Wie es für ihn jetzt beruflich weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6