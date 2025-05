Max Verstappen: Das sagt er über seine Zukunft

Max Verstappen hat sein grosses Ziel, sich zum Formel-1-Champion zu krönen, bereits 2021 erreicht. Der Red Bull Racing-Star beteuert: «Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus.» Unlängst sprach er über seine Zukunft.

Im schnellsten Auto sitzt Max Verstappen derzeit nicht, das ändert aber nichts an seiner Vorgehensweise. Der Red Bull Racing-Star kämpft immer noch um jeden Millimeter, wie er in Miami wieder bewiesen hat. Und die Freude am Zweikampf ist noch so gross wie früher.

Der 27-jährige Niederländer, der kurz vor dem Rennwochenende noch die Geburt seines ersten Kindes Lily miterleben konnte, hat in der Formel 1 schon viele Erfolge gefeiert. Vier WM-Titel in Folge, 64 GP-Siege, 115 Podestplätze – das alles erreichte er in den 215 GP-Einsätzen, die er seit seinem Formel-1-Einstieg zum Saisonstart 2015 bestritten hat.

Über seine Zukunft wird viel spekuliert, mit den Kollegen von ESPN sprach er kürzlich über seine Pläne. Diese sind noch nicht konkret, wie er betont hat: «Ich habe einen Vertrag bis 2028, danach kommt es darauf an, welche Projekte sich ergeben und wie interessant diese sind.»

Den grossen Traum vom Formel-1-Titelgewinn hat er sich bereits 2021 erfüllt, seitdem hat er drei weitere WM-Kronen erobert. Der aktuelle WM-Dritte stellt klar: «Ich habe schon nach meinem ersten Titel gesagt, dass alles, was ich jetzt noch kommt, ein Bonus ist, und so sehe ich es immer noch. Ich werde weitermachen, solange es mir Spass macht.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6