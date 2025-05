Nachfolger von Dr. Marko? Das sagt Sebastian Vettel

In einem Interview in Österreich grübelte der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel über eine mögliche künftige Rolle als Nachfolger von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat dem GP-Zirkus Ende 2022 adieu gesagt. Der 37-Jährige Heppenheimer und Wahl-Schweizer sprach nun in einem ORF-Interview anlässlich des sogenannten «BeeWild»-Artenschutz-Gipfels über eine mögliche Rückkehr ins Fahrerlager und ein Engagement bei Red Bull.

Mit Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko (82) verbindet «Seb» eine sehr enge Freundschaft. Marko hatte Vettel einst beim Erwerb eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Steiermark beraten.

Marko war es, der Vettel zuletzt als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht hatte und in einem Interview beim deutschen PayTV-Sender «Sky» meinte: «Es wäre natürlich toll, wenn ein Mann wie Sebastian das weiter übernehmen würde.»

Spätestens Ende 2026 könnte bei Marko in seiner Position als Motorsportberater Schluss sein. Vettel: «Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass er aufhören wird - aber er ist immer noch da. Und ich wünsche es ihm, dass er noch ganz lange da ist.»

«Ich versteh mich nach wie vor super mit Helmut und wir sind auch im Austausch», erklärte Vettel und fügte an: «Was das Thema Nachfolge angeht aber noch nicht so intensiv und auch noch nicht so in der Tiefe. Aber das ist vielleicht was, das eine Rolle spielen kann. In welcher Form wird sich dann noch zeigen», sagte Vettel.

«Aber natürlich geht es irgendwann unaufhaltsam weiter, und ich glaube, das weiß Helmut auch. Er ist ein brutaler Realist und kann Dinge sehr gut und sehr echt einschätzen. Ich glaube, er wird schon spüren, wenn die Zeit dann reif ist.»

Bei Vettel bedürfte es wohl auch keiner langen Eingewöhnungsphase, da er das Geschäft kennt. «Ich glaube, ich kenn die Position sehr gut von meiner Zeit, als ich sehr nah dran war», meint Deutsche. «Ich muss aber auch fairerweise zugeben, dass ich die letzten Jahre nicht so nah dran war an ihm. Doch ich glaube schon, dass ich weiß, was er gemacht hat und nach wie vor noch macht», überlegt Vettel.

Vettel sagt weiter: «Ich glaube, egal wie es kommt und wer dann nachfolgt, dass man noch sehr, sehr viel von Helmut lernen kann, und dass die Position dann zwangsweise anders besetzt und anders ausgelebt wird. Weil ihn gänzlich zu ersetzen, geht, glaube ich, nicht», sagte Vettel. «Helmut ist nicht ersetzbar, das lassen wir mal so stehen! Er ist schon ein Charakter und hat auch einen sehr großen Beitrag geleistet zu dem, was das ganze Team über die Jahre seit 2005 geschafft hat.»

Laut Vettel sei es auch gar nicht Ziel, dass es irgendjemanden gibt, der Marko ersetzt. Einen Wunsch hat Vettel jedenfalls an die Nachfolge: «Wer auch immer das dann ist, es wäre schon, wenn die Arbeit, die er hineingesteckt hat, auch weitergeführt wird.»

