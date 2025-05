Ralf Schumacher zu Lando Norris: «Keine Ausreden»

Formel-1-Star Lando Norris konnte im Miami-Sprint zwar den Sieg erobern, im GP musste er sich aber mit dem zweiten Platz begnügen. Aus gutem Grund, wie GP-Veteran Ralf Schumacher erklärt.

Lando Norris präsentierte sich im Miami-GP nach seinem Sprint-Sieg nicht in Bestform. Ein Angriff auf Max Verstappen nach dem Start misslang und der McLaren-Pilot fiel dadurch zurück. Als er sich bis ans Heck des Niederländers zurückgekämpft hatte, tat er sich schwer damit, am Red Bull Racing-Renner vorbeizukommen, sodass sein Teamkollege Oscar Piastri, der Verstappen zuvor überholt hatte, wegziehen konnte.

Der Australier entschied am Ende zum dritten Mal in Folge einen GP für sich, während Norris, der vor Piastri losgefahren war, mit dem zweiten Platz Vorlieb nehmen musste. Er schaffte es zwar an Verstappen vorbei, aber verlor dabei viel Zeit. Danach äusserte er sich selbstkritisch, liess sich aber auch über die Verteidigung von Verstappen aus, dem er vorwarf, kein cleveres Rennen gefahren zu sein.

Der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher findet deutliche Worte für den Auftritt von Norris. Im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» betonte er: «Es ist klar, dass er nicht in der Lage dazu ist, sonst würde er es besser machen. Er ist lange genug dabei, für sowas gibt es keine Ausreden. Es gibt Fahrer, die haben ein Auge dafür, dazu gehört etwa Max, aber auch Piastri oder Oliver Bearman, der auch ein super Beispiel dafür ist, wie man sich jemanden zurechtlegen kann für ein Überholmanöver.»

«Lando fehlt das einfach, und das wird er auch nicht lernen», ist der Deutsche überzeugt. «Es war eine Trotzreaktion», bewertet Schumacher Norris’ erfolglosen Angriff in der ersten Runde, «es war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das wird zum Problem. Ich glaube, er kann das auch nicht lernen und das wird so bleiben. Das heisst, für ihn geht es nur über die Dominanz, wenn er wirklich vorne steht, keine Fehler macht und vorne wegfährt.»

«Aus meiner Sicht, auch wenn man es mit Jeddah vergleicht, was er da bei Lewis Hamilton gemacht hat, fehlt ihm schlicht das kleine Einmaleins des Überholens. Eigentlich lernt man das schon im Kart, das müsste er können. Auch an diesem Wochenende wieder, beim nach vorne fahren hat er teilweise zu lange gebraucht. Das ist ein Problem, und so wird er auch nicht Weltmeister», lautet das harte Urteil des sechsfachen GP-Siegers.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6