Mercedes: Geheimnis um Qualifying-Tempo gelüftet

Auch in Miami hat das Mercedes-Team im Qualifying eine bessere Performance als im Renntrimm gezeigt. Das hat einen einfachen Grund, wie der technische Direktor James Allison in seiner Nachlese erklärt.

In Miami konnte das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli sowohl im Sprint als auch im Grand Prix am Sonntag frische Punkte einfahren. In beiden Rennen hatte der Routinier die Nase vorn, obwohl der Rookie in beiden Qualifyings der schnellere der beiden Sternfahrer war.

Antonelli schaffte es im Sprint-Qualifying sogar die schnellste Runde zu drehen. Im Mini-Rennen hatte er Pech und fiel durch eine unverschuldete Kollision in der Boxengasse mit Red Bull Racing-Star Max Verstappen zurück. Am Ende sammelte er als Siebter zwei WM-Zähler. Sein Teamkollege fuhr von Startplatz 5 los und kam als Vierter ins Ziel.

Den Grand Prix nahm Kimi von Startplatz 3 in Angriff, doch am Ende musste er sich mit dem sechsten Platz begnügen, während Russell, der erneut von der fünften Position startete, als Dritter aufs Treppchen durfte. «Es war gut, einen Podestplatz zu erringen und Punkte auf Ferrari und Red Bull Racing wettmachen zu können», fasst James Allison zusammen.

Gleichzeitig gesteht der technische Direktor des Werksteams: «Es war etwas freudlos, denn McLaren hat uns um Meilen geschlagen. Wir hatten auch etwas Glück mit der Platzierung von George, der durch den Stopp während der virtuellen Safety-Car-Phase an Max vorbeigekommen ist. Aber insgesamt fehlte uns einfach das Renntempo.»

Der Grund für den Performance-Unterschied im Qualifying und Rennen ist einfach, wie Allison erklärt: «Es ist für uns ziemlich einfach, die Reifen für eine schnelle Runde gleichmässig auf Temperatur zu bringen. Das gibt den Fahrern das nötige Vertrauen, um das Auto am Limit zu bewegen.»

«Doch im Rennen werden die Reifen heisser als wir es uns wünschen. Deshalb müssen die Fahrer das Tempo reduzieren, um die Temperaturen im Griff zu haben. Und langsamer zu fahren ist nicht das, was man sich in einem Rennauto wünscht», ergänzt der britische Ingenieur.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6