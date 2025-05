Jack Doohan: F1-Comeback nur mit Alpine möglich?

Jack Doohan: Kehrt er mit Alpine in die Formel 1 zurück?

Jack Doohan muss sein Formel-1-Cockpit für mindestens 5 GP Franco Colapinto überlassen. Ein neuerlicher Platztausch mit dem Argentinier ist seine beste Chance auf eine GP-Rückkehr, ist Karun Chandhok überzeugt.

Beim nächsten Formel-1-Rennwochenende in Imola wird Jack Doohan nicht mehr in der F1-Startaufstellung stehen. Der Australier musste sein Alpine-Cockpit vorerst Franco Colapinto überlassen, wie das Team mitgeteilt hat. Der Argentinier darf die nächsten fünf Rennwochenenden an der Seite von Pierre Gasly bestreiten.

Wer danach zum Zug kommt, ist noch nicht entschieden. Eine Rückkehr von Doohan ist nicht ausgeschlossen, wie Karun Chandhok im «Sky F1 Podcast» betont: «Sollte Colapinto Mühe haben, und das Team gibt Jack eine Gelegenheit, sich durch Testeinsätze etwas zu verbessern, wer weiss, ob er dann nicht zurückkommt.»

Dies sei die beste Chance des Australiers, in die Startaufstellung zurückzukehren. Denn das Interesse der anderen Rennställe sei nicht vorhanden, so der Inder. «Ich denke, es wäre schwer für ihn, irgendwo sonst einen Platz zu bekommen. Er kam bei Alpine zum Zug, weil sie Esteban Ocon verloren haben. Ich denke, sie hatten keinen anderen etablierten Fahrer zur Wahl. Ich schätze, Valtteri Bottas war vielleicht im Gespräch, aber sie haben sich entschieden, die eigenen Fahrer zu nehmen, weil sich das Team im Umbruch befindet.»

«Sie haben sich entschieden, einen Fahrer aus den eigenen Reihen zu befördern, und ich glaube nicht, dass Jack zuvor bei irgendeinem Team im Gespräch war. Und ich glaube nicht, dass sich das in Zukunft ändern wird. Natürlich wird viel über den Fahrermarkt spekuliert, auch weil mit Cadillac ein weiteres Team einsteigt, aber ich höre auch da nicht, dass Jack bei irgendjemandem auf der Liste an erster Stelle steht», ergänzte Chandhok.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6