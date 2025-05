Jenson Button zu Lewis Hamilton: «Anderer Charakter»

Jenson Button war 3 Jahre lang der Teamkollege von Lewis Hamilton. Entsprechend gut kennt er den siebenfachen Champion. Er ist sich sicher: Hamilton leidet unter den teaminternen Niederlagen bei Ferrari.

Seit Lewis Hamilton bei Ferrari an Bord gegangen ist, gab es für den früheren Dauersieger nur wenig Grund zur Feier. Highlight des ersten Saison-Viertels war die Sprint-Pole und der Sprint-Sieg in Shanghai. Abgesehen davon steht es für ihn im teaminternen Duell gegen seinen Stallgefährten Charles Leclerc 1:5 im Quali-Vergleich und 0:5 im GP-Duell (in China wurden beide Ferrari-Piloten disqualifiziert).

In Miami ärgerte sich Hamilton über die Tatsache, dass sich sein Team bei der Entscheidung für eine Stallorder Zeit liess. Denn der Brite war mit den weicheren Reifen hinter seinem Teamkollegen unterwegs. Und er verlor wertvolle Zeit. Seinem Ärger machte er mit bissigen Funksprüchen Luft.

Dafür hat sein früherer Teamkollege Jenson Button Verständnis. Der Weltmeister von 2009, der bei McLaren drei Jahre lang an der Seite von Hamilton um WM-Punkte kämpfte, erklärte bei «Sky Sports F1»: «Ich kann es verstehen, denn sie waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs. Und selbst eine Runde am Heck seines Teamkollegen beschädigt die Reifen. Sie überhitzen und du kannst nicht mehr das Beste herausholen. Deshalb kann ich den Frust nachvollziehen.»

Button ist sich sicher: «Lewis ist heute ein anderer Charakter als zu unserer gemeinsamen Zeit bei McLaren. Wenn er mal niedergeschlagen war, kam er gleich wieder auf die Beine und war am darauffolgenden Tag wieder superschnell. Nun ist er sehr viel ruhiger geworden. Ich glaube, dass er etwas darunter leidet, ständig langsamer zu sein als sein Teamkollege. Dafür ist er nicht gebaut, er ist ein Siegertyp.»

