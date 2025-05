Fernando Alonso: Trauer um Physio Fabrizio Borra

Fernando Alonso trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter Fabrizio Borra. Der Physiotherapeut, der sich zusammen mit Edoardo Bendinelli um die Fitness des GP-Stars gekümmert hat, ist gestorben.

Mehr als 20 Jahre gehörte Fabrizio Borra zum engsten Kreis von Fernando Alonso. Der Physiotherapeut kümmerte sich zusammen mit Edoardo Bendinelli um die Fitness des zweifachen Weltmeisters, dessen GP-Karriere 2001 ihren Anfang nah. Borra war schon dabei, als der Asturier seine Debütsaison für Minardi bestritt.

Er blieb an der Seite von Alonso, als dieser zu Renault wechselte und mit den Franzosen seine grössten Erfolge feierte. Und Borra war auch an der Seite des spanischen GP-Urgesteins, als dieser für McLaren und Ferrari auf Punktejagd ging. Und auch zum Aston Martin Team, für das Alonso nun Gas gibt folgte er dem 32-fachen GP-Sieger.

Der in Brescia geborene Borra arbeitete auch mit Michael Schumacher, als dieser sich von seinem Beinbruch erholen musste, den er sich in der Saison 1999 im Grossbritannien-GP in Silverstone zugezogen hatte.

Zuletzt musste Fabrizio Borra selbst einen jahrelangen Kampf gegen den Krebs austragen. Diesen hat er am heutigen Sonntagmorgen verloren. Er starb in Forli im Alter von 64 Jahren. In den sozialen Medien zollte Alonso seinem langjährigen Wegbegleiter Tribut.

Der 43-Jährige schreibt zu Bildern, auf denen Borra zu sehen ist: «Ich werde dich vermissen, Fabi. Jeden Tag. Danke dafür, dass du mir so viel beigebracht und geholfen hast, ein besserer Mensch und Athlet zu werden. Meine ganze Karriere mit dir war das grösste Glück, das ich haben konnte. Ruhe in Frieden, Bruder.»