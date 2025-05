Ralf Schumacher: Deutliche Kritik an Jack Doohan

In dieser Woche bestätigte das Alpine-Team, dass Jack Doohan sein Cockpit zumindest vorerst an Franco Colapinto abgeben muss. Der frühere GP-Pilot Ralf Schumacher kann die Entscheidung der Teamführung verstehen.

Für Jack Doohan gab es in Miami gleich mehrere bittere Pillen zu schlucken. Im Sprint musste er sich mit dem 16. Platz begnügen, nur Max Verstappen landete nach seiner Strafe, die er für den Crash in der Boxengasse kassierte, weiter hinten. Im Grand Prix fiel der Australier nach einem Erstrunden-Crash aus. Und danach wurde ihm mitgeteilt, dass er in Imola nicht mehr im zweiten Alpine neben Pierre Gasly sitzen wird.

Denn Doohan muss das Steuer Franco Colapinto überlassen. Der Argentinier hat fünf Rennen Zeit, um sein Können unter Beweis zu stellen. Wer danach im Auto sitzen wird, ist derzeit noch nicht entschieden. Doohan selbst wird auf der Reservebank Platz nehmen müssen.

Ralf Schumacher hat eine klare Meinung zum Fahrerwechsel bei den Franzosen. Bei «Sky» erklärt der ehemalige GP-Pilot: «Man muss sagen, Jack Doohan ist sicherlich ein super lieber Kerl, aber eben nicht gut genug für die Formel 1. Er hat viele Fehler gemacht, war überfordert, und ist auch jemand, der ein grosses Testprogramm hatte.»

Nach tausenden von Test-Kilometern sei der 22-Jährige «einfach nicht gut genug gewesen, er war überfordert und hat Überholmanöver versucht, wo er dann umsonst Crash gebaut hat», kritisiert der Deutsche. «Ich kann mich auch noch an Suzuka erinnern, wo er wegen des Simulators meinte, er könne auch mit offenem DRS in die erste Kurve fahren. Das sind natürlich fatale Fehler. Dementsprechend verstehe ich diese Entscheidung von Flavio Briatore.»

Zu Doohans Nachfolger Colapinto sagt der sechsfache GP-Sieger: «Da bin ich gespannt. Wir haben ja gesehen, dass er ein wirklich gutes Niveau hatte im Vergleich zu Albon. Aber dann zum Schluss hatte er auch dreimal einen Crash, da hat er auch viel kaputt gemacht. Das muss sich auch noch zeigen, was er kann. Aber ich glaube, Flavio Briatore glaubt an ihn und man darf nicht vergessen, dass er auch eine Menge Geld mitbringt.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6