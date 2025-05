Imola: Leclerc (Ferrari) krank, alle Termine abgesagt

​Der Monegasse Charles Leclerc kränkelt, Ferrari hat alle Termine des achtfachen GP-Siegers abgesagt. Sollte es ernst werden, stehen Antonio Giovinazzi und Guanyu Zhou als Reservisten bereit.

Ferrari meldet am 15. Mai, kurz nach der Mittagszeit: Charles Leclerc wird nicht am Autodromo Enzo e Dino Ferrari auftauchen, der WM-Zweite von 2022 ist krank.

Ferrari geht nicht weiter darauf ein, ob sich Leclerc verkühlt oder den Magen verdorben hat, so oder so hat der Team-Arzt dem 27-Jährigen Bettruhe verordnet, damit Charles am Freitag wie geplant in seinen Ferrari steigen kann.

Während Ferrari betont, dass Charles wie geplant an den Freitagtrainings teilnehmen wird, fragen sich viele Tifosi: Wer steigt eigentlich ein, wenn Leclerc oder Lewis Hamilton nicht fahren können?



Antwort: Ferrari hat zwei Reservisten genannt für die GP-Saison 2025.



Der Eine ist der langjährige Ferrari-Zögling und Le Mans-Sieger Antonio Giovinazzi. Der heute 31-Jährige aus Martina Franca (Süditalien, beim Stiefelabsatz des Landes) fuhr von Australien 2017 bis Abu Dhabi 2021 für Sauber/Alfa Romeo, total 62 Grands Prix.



Der zweite Reservefahrer ist der Chinese Guanyu Zhou (25), der von 2022 bis 2024 insgesamt 68 Grands Prix für Alfa Romeo/Sauber bestritten hat. Zhou war ironischerweise Nachfolger von Giovinazzi.