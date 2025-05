Kimi Antonelli: «Das hat mich am meisten überrascht»

Kimi Antonelli fuhr in den ersten 6 GP 5 Mal in die Punkte, auch die Sprints beendete er auf einem Punkterang. Der Mercedes-Rookie zieht eine Zwischenbilanz und sagt, was ihn am meisten überrascht hat.

Auf den Formel-1-Einstieg durfte sich Kimi Antonelli ausgiebig vorbereiten. Der junge Italiener legte bei Testfahrten mit alten GP-Rennern von Mercedes rund 9000 Testkilometer zurück, bevor er in Melbourne zur GP-Premiere antrat. Der Aufwand hat sich gelohnt, der Saisonstart fiel für den Hoffnungsträger der Sternmarke erfolgreich aus.

In den sechs WM-Runden, die bisher stattgefunden haben, sammelte er 48 Punkte und damit sieben WM-Zähler mehr als sein Vorgänger Lewis Hamilton, der sich im Ferrari schwer tut. Antonelli ging nur in einem GP leer aus – in Bahrain verpasste er die Punkteränge als Elfter nur knapp. Auch in den beiden Sprints in China und Miami konnte er sich über WM-Zähler freuen.

«Ich denke, das war ein ziemlich positiver Start», lautet denn auch die Zwischenbilanz des Teenagers. «Natürlich hatten wir Höhen und Tiefen, aber es war ein reibungsloser Start und ich konnte mich jedes Wochenende verbessern. Ich weiss aber auch, dass es noch viel zu tun gibt und wir wollen natürlich immer noch besser abschneiden. Aber wir können zufrieden sein mit dem bisherigen Saisonverlauf.»

Der Rennfahrer aus Bologna verriet im Interview mit dem eigenen Team auch: «Am meisten überrascht hat mich, wie intensiv das Wochenende und das Leben als Formel-1-Fahrer an sich ist. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch zuhause. In dieser Woche war ich im Werk und ich hatte auch Marketing-Verpflichtungen. Es gibt in meinem Leben nun sehr viel mehr zu tun, aber ich will mich natürlich nicht darüber beschweren, das alles ist unglaublich positiv.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6