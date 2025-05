Imola-GP Zeitplan & TV: So wichtig ist Pole-Position

Einmalige Atmosphäre in Imola

​Zeitplan und TV-Termine für den Grand Prix der Emilia-Romagna im Autodromo Enzo e Dino Ferrari: Wir sagen, wie wichtig in Imola die Ausgangslage in der ersten Startreihe ist, um dieses Rennen zu gewinnen.

Heute fiebern die Tifosi im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola dem Abschlusstraining entgegen. Sie drücken Charles Leclerc und Lewis Hamilton ganz fest die Daumen und träumen von einer ersten Startreihe in Ferrari-Rot.

Klar drängt sich die Frage auf: Wie wichtig ist ein Platz auf Pole-Position oder in der ersten Reihe, um sich auf der Traditionsstrecke den Sieg zu schnappen?

Seit 2006 (dem letzten Grand Prix von San Marino), via 2020, 2021, 2022 und 2024 wurde das Rennen jedes Mal aus der ersten Startreihe gewonnen. 2020/2021 jeweils vom zweiten Startplatz, 2006, 2022 und 2024 von Pole-Position (2023 konnte der WM-Lauf wegen der Überschwemmungen nicht ausgetragen werden).

1980 und 1981 gewann der damalige Brabham-Star Nelson Piquet in Imola von Startplatz 5. Nie fuhr jemand in Imola von weiter hinten zum Sieg, bei insgesamt 31 GP-Wochenenden auf dieser Rennstrecke. Elf Mal triumphierte der Fahrer von Pole-Position, neun Mal der Pilot, der von Startplatz 2 losgefahren war.



Anders gesagt: Gut zwei Drittel aller Sieger kamen aus Startreihe 1.



Wir haben heute nur zwei Fahrer im Feld, die in Imola schon auf Pole standen: Lewis Hamilton (2021) und Max Verstappen (2022 und 2024).



Weiter unten finden Sie den Zeitplan für die Action heute, dazu die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662





Zeitplan Grosser Preis der Emilia-Romagna in Imola

Samstag, 17. Mai

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.25: Formel 1 Boxenstopptraining

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (25 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Historische Rennwagen

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.45: Paddock Club Track Tour

17.55: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 18. Mai

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (35 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Historische Formel 1

12.55–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden oder 120 Minuten)







Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Samstag, 17. Mai

09.35 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt GP Miami 2025

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

11.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 RTL – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Grosser Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.40 ORF 1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.10 ServusTV – GP Emilia-Romagna Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung