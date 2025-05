Neue Imola-Teile: Was ist das Mercedes-Update wert?

Das Mercedes-Team hat für den Auftakt in die Europa-Saison die ersten grösseren Aero-Updates mitgebracht. Nach dem Trainingsfreitag zieht der leitende Ingenieur Andrew Shovlin eine erste Zwischenbilanz.

Das erste Europa-Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison nutzten die meisten Teams, um neue Teile ans Auto zu bringen. Nur Williams und Sauber verzichteten darauf, alle anderen hatten ein Update dabei. Das Mercedes-Team brachte ein Weiterentwicklungspaket, um das Auto von George Russell und Lokalmatador Kimi Antonelli aerodynamisch zu verbessern.

Die Neuerungen betrafen die Vorderradaufhängung den Frontflügel und die Motorverkleidung, und das erste Urteil von Andrew Shovlin fiel nach den ersten beiden Trainingsstunden positiv aus. «Unsere ersten grösseren Aerodynamik-Updates scheinen wie erwartet zu funktionieren, was natürlich ermutigend ist», erklärte der leitende Mercedes-Ingenieur nach dem zweiten Training.

Neben des Tests der neuen Teile stand auch die weichste Reifenmischung im Fokus der Ingenieure im Werksteam der Sternmarke. «Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass wir mit der C6-Mischung von Pirelli fahren. Das hat zu einem etwas ungewöhnlichen Programm geführt», erzählte Shovlin.

«Wie die meisten anderen Fahrer im Feld sind wir im ersten Training mit zwei Sätzen der weichen Reifenmischung gefahren und haben uns dabei auf die Performance auf einer Runde konzentriert. Georges Tempo entsprach unseren Erwartungen und war im Einklang mit seiner Performance an bisherigen Freitagen. Kimi muss über Nacht noch etwas an seinem Qualifying-Tempo arbeiten, aber insgesamt sieht es vielversprechend aus», bewertet der Brite die Leistung der beiden Fahrer.

«Kimi hat in dieser Saison die Daten effizient analysiert und wir sind sicher, dass der Samstag positiv ausfallen wird. Im Renntrimm war er stark, was für den Sonntag Gutes verheisst, obwohl die C6-Mischung fordernder zu sein scheint, da sie weicher ist als die Mischung, die wir letztes Jahr verwendet haben», betonte Shovlin, und mahnte: «Wenn es so eng zugeht wie heute, kann jede Hundertstelsekunde den Unterschied ausmachen.»

Antonelli, der das erste Training auf Platz 13 und die zweite Session auf Position 18 beendet hatte, bestätigte: «Ich hatte Mühe, auf einer Runde alles zusammenzubringen. Ich habe einige Fehler gemacht und der geringe Grip war nicht ideal, um die C6-Mischung optimal zum Arbeiten zu bringen. Andererseits haben ich mich im Renntrimm aber gut gefühlt und das Auto hat eine gute Balance.»

«Nach diesen beiden Sessions weiß ich, woran wir arbeiten müssen und was ich tun muss, um am Samstag im Qualifying und am Sonntag im Rennen meine Bestleistung abzurufen», ist sich der Teenager aus Bologna sicher.

Russell, der in beiden Trainings jeweils der Viertschnellste war, sagte seinerseits: «Das Feld lag in beiden Trainings sehr eng beieinander, wobei einige Teams unerwartet gut abgeschnitten haben. Wie erwartet, gab McLaren das Tempo vor. Sie dürften auch im Qualifying die Favoriten sein. Unser Ziel ist es, hoffentlich im Kampf an der Spitze mitzumischen.»

2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420

1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662

