Max Verstappen: Das erwartet der Champion in Imola

Formel-1-Champion Max Verstappen erlebte einen verhaltenen Start ins Rennwochenende von Imola. Das 1. Training beendete er auf dem siebten Platz. Am Ende des Tages war der Red Bull Racing-Star Fünftschnellster.

So richtig glücklich wirkte Max Verstappen beim Auftakt in die Europa-Saison der Formel 1 nicht. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team klagte bereits in der ersten Trainingsstunde über das Fahrverhalten seines RB21. Ihm fehle das Vertrauen ins Heck, berichtete der vierfache Champion über Funk.

«Ich kann mich nicht aufs Heck verlassen», klagte der 27-Jährige, «es fühlt sich an, als würde ich überall driften», beschrieb der Niederländer seine Sorgen. Am Ende musste er sich mit der siebten Position auf der FP1-Zeitenliste begnügen. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Oscar Piastri betrug etwas mehr als dreieinhalb Zehntel.

Am Nachmittag konnte er sich auf den fünften Platz verbessern. Allerdings wuchs der Abstand zur Tagesbestzeit, die erneut der Sieger der jüngsten drei Grands Prix in Bahrain, Saudi-Arabien und Miami in den Asphalt des Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari gebrannt hatte. 0,442 sec trennten ihn von der Messlatte, die der McLaren-Star gesetzt hatte.

«Wir haben viel ausprobiert», erklärte der 27-Jährige nach getaner Arbeit. «Einiges hat etwas besser funktioniert, aber ganz generell sind wir nicht schnell genug. Die Erwartungen für morgen sind nicht sehr hoch», dämpfte er daraufhin seine Erwartungen.

«Es liegt wirklich noch einiges an Arbeit vor uns. Wir müssen die Fahrzeugbalance verbessern, um mehr Tempo zu finden. Und das gilt auch für den Speed im Renntrimm. Ich wurde von den McLaren-Jungs überholt, und dann zogen sie weg. Das sagt eigentlich alles, denke ich.

2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420

1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662