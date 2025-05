Charles Leclerc (Ferrari): «Schlimm, das zu sagen»

​Ferrari hat im zweiten freien Training zum Grossen Preis der Emilia-Romagna nicht gut ausgesehen: Charles Leclerc auf Platz 6, Lewis Hamilton nur Elfter. Der Monegasse ist wenig optimistisch.

Was kann Ferrari wirklich? Nach dem ersten Trainingstag im Autodromo Enzo e Dino Ferrari ist die Erwartungshaltung der treuen Tifosi bescheiden geworden – die sechstschnellste Zeit von Charles Leclerc und Rang 11 von Lewis Hamilton sind eher ernüchternd.

Der achtfache GP-Sieger Leclerc fasst zusammen: «Es ist schlimm, das zu sagen, aber die erste Startreihe zu erreichen, das wird sehr schwierig für uns. Die zweite Reihe wäre schon ein sehr gutes Ergebnis, realistisch ist Reihe 3. Wenn alles gut läuft.»

«McLaren ist in dieser Saison die einzige Konstante, die anderen Teams haben unterschiedlich zu kämpfen. Es gibt noch Einiges zu tun, um auf ihrem Niveau zu gelangen, aber wir wissen, dass unsere Schwäche seit Beginn des Jahres das Qualifying ist, und ganz ehrlich – ich habe keine Patentlösung dafür.»

«Auch wenn wir nicht in der zweiten Reihe stehen werden, glaube ich fest an den Sonntag, wenn wir ein Tempo wie in den Dauerläufen vom Freitag zeigen können. Imola ist eine Strecke, auf welcher es schwierig ist zu überholen, aber man kann immer etwas machen, wenn man den Speed hat.»



Einzig wirklich gute Nachricht an diesem Tag: Die Erkältung von Leclerc ist abgeklungen. «Ich hatte recht hohes Fieber, zum Glück geht es mir besser.»





2. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,293 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,318

03. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,569

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,693

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,735

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,768

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,792

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:15,827

09. Alex Albon (T), Williams, 1:15,916

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,934

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,943

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,009

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:16,044

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,220

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,255

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,339

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,341

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,406

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,419

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,420





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662