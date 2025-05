Leclerc (Ferrari) gesund, Liebesbrief für Mechaniker

​Die Mitarbeiter von Ferrari lieben Charles Leclerc. Weil sie genau wissen, dass der 27-jährige Monegasse hinter dem Lenkrad alles gibt. Und der achtfache Grand-Prix-Sieger tut in Imola noch mehr.

Formel-1-Fahrer experimentieren in jeder Saison mehrfach mit dem Design ihres Helms. So gut wie immer beim Heimrennen, oft bei Nachtrennen, mit Leuchtfarben und Glitzerflocken, ab und an wagen die Piloten auch einen Knicks vor einem früheren Piloten. Unvergessen, wie Kimi Räikkönen im Helmdesign von James Hunt antrat.

Ferrari-Ass Charles Leclerc hat sich für das Rennwochenende von Imola etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er fährt mit einem Helm, dessen Design jenen seiner Rennmechaniker zum Verwechseln ähnlich sieht.

Der achtfache GP-Sieger aus Monaco auf seinen sozialen Kanälen: «Ich hoffe, ich werde auf der Bahn so schnell sein wie ihr beim Reifenwechsel. Danke für eure harte Arbeit. Ich habe den Helm so ähnlich wie möglich jenen gemacht, die ihr tragt. Imola ist etwas ganz Besonderes, und ich werde für euch alles geben.»

Ein Vergleich zeigt: Guter Job des WM-Zweiten von 2022 mit seiner Mannschaft, wobei der Helm von Charles im Chrom-Rot lackiert ist, der Kopfschutz der Mechaniker hingegen in Matt-Rot.



Scharfe Augen haben erkannt: Klar kann auf dem Helm nicht die Botschaft für Jules Bianchi fehlen (JB17), den 2015 verstorbenen Südfranzosen, der für Ferrari Grands Prix hätte fahren sollen, die 17 als Erinnerung an Jules’ Startnummer. Das Schicksal wollte es anders.



Auf der Oberseite des Helms steht bei Leclerc: «Wir geben zusammen Gas, als Mannschaft – Imola GP 2025».



Nicht nur weil sie genau wissen, dass der 27-jährige Monegasse hinter dem Lenkrad alles gibt, sondern auch wegen solcher Gesten.



Der neue Helm machte allerdings zunächst mal Ärger: Der 153-fache GP-Teilnehmer beklagte sich über «grauenvollen Lift», wenn also die Luftströmung ums den Helm so ungünstig verläuft, dass der Helm nach oben gesogen wird. Das wird dann mit dem Kinnriemen sehr ungemütlich.



Die Ferrari-Mechaniker reagierten mit einem zusätzlichen Windabweiser vor der Cockpit-Öffnung, um die Luft besser nach oben zu zwingen.





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662