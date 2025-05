Ralf Schumacher: «Das muss sich Norris gut überlegen»

Lando Norris hielt sich nach dem Miami-GP nicht zurück mit seiner Kritik an Max Verstappen, an dem er nur mit Mühe vorbeikam. Damit hat er sich keinen Gefallen getan, findet der ehemalige GP-Pilot Ralf Schumacher.

Während Oscar Piastri im Miami-GP kurzen Prozess mit Max Verstappen machte und den Red Bull Racing-Star vergleichsweise schnell überholen konnte, tat sich Lando Norris schwer damit, im deutlich schnelleren McLaren-Renner am Titelverteidiger vorbeizukommen. Ein erster Angriff nach dem Start warf Norris zurück.

Danach musste sich der Brite zurück kämpfen und als er wieder am Heck des Niederländers war, dauerte es eine Weile, bis er diesen hinter sich lassen konnte. Einmal musste er die gewonnene Position zurückgeben, weil er beim Überholen neben die Strecke geriet. Danach ärgerte er sich über die Fahrweise des 27-Jährigen, dem er unter anderem vorwarf, kein cleveres Rennen gefahren zu sein.

Die Aussagen über den vierfachen Champion kamen bei vielen nicht gut an. Auch Ralf Schumacher kritisierte im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse»: «Es ist eine schwierige Situation für Lando, jeder mag ihn, ich auch. Aber er sollte es sich gut überlegen, wie er solche Dinge beschreibt. Ich glaube, damit macht er sich selbst keine Freunde.»

Dass McLaren im Qualifying nicht so stark wie im Renntrimm ist, war in Miami klar erkennbar. Der deutsche GP-Veteran sagt dazu: «Ich glaube, das liegt an der Philosophie des Autos. Wenn es darum geht, so wie Max zu fahren, dann ist der McLaren auf der Vorderachse einfach nicht stark genug. Und das vermittelt den Fahrern eben nicht die nötige Sicherheit, um so spät zu bremsen und einzulenken, wie sie es wollen. Ich glaube, sie machen deshalb immer wieder kleine Fehler.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6