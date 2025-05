Toto Wolff: Mercedes beim Imola-GP ohne Teamchef

​Schon zum zweiten Mal in der Grand-Prix-Saison 2025 findet ein Formel-1-Wochenende ohne Mercedes-Teamchef Toto Wolff statt. Wieso der Österreicher auf die Reise nach Imola verzichtet hat.

Die Königsklasse tritt im Autodromo Enzo e Dino Ferrari an, aber ein prominentes Mitglied des Wanderzirkus hat die Reise in die Emilia-Romagna nicht mitgemacht: Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Die Marke unter dem Stern ohne ihren Steuermann, das ist gar nicht so selten: Wolff fehlte 2025 bereits in Japan, vor zwei Jahren war er in Doha und Suzuka nicht zu sehen, in Katar fehlte er damals wegen eines Eingriffs am Knie, Brasilien 2024 liess der Wiener ebenfalls aus.

Der 53-jährige Wolff hat wiederholt festgehalten: Die Arbeitsbelastung auch für Teamchefs ist bei 24 WM-Läufen enorm. Und er hatte angekündigt, dass er durchaus aufs eine oder andere F1-Wochenende verzichten werde.

In Imola 2025 nun hat die Abwesenheit des Chefs einen sehr persönlichen Grund: Totos ältester Sohn Benedict (23) macht seinen Abschluss an der Universität von Südkalifornien, daher ist Wolff nach dem Miami-GP in den USA geblieben.



Stellvertreter von Toto Wolff bei Mercedes ist wie bei entsprechenden Wochenenden zuvor der englische Kommunikationsleiter Bradley Lord.





1. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,545 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,577

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,597

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,599

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,641

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,696

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,905

08. Alex Albon (T), Williams, 1:16,922

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,925

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,998

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,032

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,077

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:17,094

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,121

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,286

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,356

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,373

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:17,446

19. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:17,641

20. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,662