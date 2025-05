Lewis Hamilton (Ferrari/4.): War das der Durchbruch?

​Der englische Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat beim Rennen von Imola sein bestes GP-Ergebnis in Rot erzielt – Rang 4. Nun macht er den Tifosi Hoffnungen, denn der Brite glaubt an einen Durchbruch.

War das der Befreiungsschlag von Lewis Hamilton bei Ferrari? Wir erinnern uns: Der 40-jährige Engländer gewann in China den Sprint von Pole-Position, aber bei den Grands Prix reihte sich eine mittelprächtige Platzierung an die andere – Zehnter in Australien, disqualifiziert in China, Siebter in Japan, Fünfter in Bahrain, Siebter in Saudi-Arabien, Achter in Miami.

Aber nun das: Nach einer Schlappe in der Qualifikation (kein Ferrari unter den Top-Ten, erstmals in 45 Jahren Imola-GP, Leclerc Elfter, Lewis Zwölfter) fuhren beide Ferrari-Fahrer mit viel Herz, Hamilton wurde am Ende Vierter, nur knapp hinter dem drittplatzierten WM-Leader Oscar Piastri, der mit seinen abgefahrenen Reifen kämpfte, Leclerc etwas glückloser Sechster.

Wie geht das nun in Monaco weiter?



Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton macht den Tifosi Hoffnungen: «An diesem Wochenende von Imola ist uns ein Fortschritt gelungen, ich konnte etwas beheben. Und das kommt noch mehr.»



Der 105-fache GP-Sieger geht nicht näher darauf ein, welche Problemzone er da bereinigen konnte, das bislang mangelnde Gefühl für die Bremsen oder das schwierige Handling der Hinterachse, er sagt nur: «Die Abstimmung war wirklich gut, das Auto fühlte sich mega an, und die Mannschaft hat das Übrige getan mit einer klugen Strategie und mit flinken Reifenwechseln.»



«Der Druck auf uns war gross, ganz besonders nach dem verpatzten Qualifying. Aber wir konnten im Grand Prix das Ruder herumwerfen. Ich weiss gar nicht mehr, wann ich letztmals in einem Rennen so viele Ränge gutgemacht habe.»



Da helfen wir gerne nach: Acht Ränge oder mehr gewonnen, das gelang dem Rekord-Champion letztmals in Abu Dhabi 2024, da fuhr er von Startplatz 16 auf Platz 4, damals noch im Mercedes.



Lewis weiter: «Es fühlte sich fabelhaft an, sich mit dem Rennwagen wirklich eins zu fühlen. Wir begannen den Grand Prix auf harten Reifen, und nach dem Wechsel auf mittelhart erwachte das Auto richtig zum Leben. Unsere Strategie war makellos.»



«Als nächstes müssen wir es schaffen, in der Quali besser abzuschneiden. Wenn wir von weiter vorne losfahren, dann sind unsere Chancen erheblich besser, eine Podestplatzierung zu erringen.»



Davon gibt es in sieben Grands Prix erst eine – mit Charles Leclerc auf Platz 3 in Jeddah.





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6