Online-Angriffe auf F1-Stars: Klares Alpine-Statement

Die Online-Angriffe von Franco Colapintos Fans auf Yuki Tsunoda und Jack Doohan haben nun auch das Alpine-Team dazu veranlasst, in einem klaren Statement an die Anhänger des Argentiniers zu appellieren.

Dass den Formel-1-Stars in den sozialen Medien und Internet-Foren einiges an den Kopf geworfen wird, ist nichts Neues. Doch dass einzelne Fahrer und ihre Liebsten ganze Hasstiraden und rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen, kommt nicht so oft vor. Zuletzt ernteten aber sowohl Jack Doohan und seine Familie sowie Yuki Tsunoda einige Kommentare, die weit über die Grenzen des Annehmbaren gingen.

Die meisten davon kamen von Fans von Franco Colapinto, der selbst bereits darauf reagiert und seine Anhänger dazu angehalten hat, respektvoll mit allen Fahrern umzugehen. Auch sein Alpine-Team hat nun reagiert und ein Statement veröffentlicht, in dem es um die Hass-Nachrichten und Beleidigungen im Netz geht.

«Als F1-Team schätzen wir uns glücklich, Teil eines globalen Sports zu sein, der grosse Leidenschaft und Emotionen hervorruft, mit einer ständig wachsenden Fan-Gemeinde, die jeden Schritt ihrer Lieblingsfahrer mit Begeisterung verfolgen, sei es ein mutiges Überholmanöver auf der Strecke oder der Stil, den sie tragen, wenn sie im Fahrerlager ankommen», heisst es darin.

«Wir ermutigen jeden, sich daran zu erinnern, dass hinter dem Visier dieser übermenschlichen Athleten ein Mensch steckt. Ein Individuum mit Gefühlen, Familie, Freunden und geliebten Menschen», lautet die Message des französischen Werksteams weiter. Und zum Abschluss betont der Rennstall aus Enstone: «Als Team können wir Online-Missbrauch nicht dulden und fordern alle Fans des Sports, den wir lieben, auf, freundlich und respektvoll zu sein.»

