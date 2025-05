George Russell (Mercedes): Langsam wie eine Schnecke

​George Russell ging von Startplatz 3 in den WM-Lauf von Imola, aber im Rennen verlor der Mercedes-Fahrer Platz um Platz. Bilanz des dreifachen GP-Siegers: «Wir waren langsam wie eine Schnecke.»

Was ist aus dem tollen Speed von Mercedes geworden, den George Russell im Abschlusstraining des Imola-GP gezeigt hatte? Als es ins Rennen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari ging, hatte der Brite keine Chance – er fiel immer weiter zurück und wurde diskreter Siebter.

Russell fasst sein Rennen so zusammen: «Wir waren langsam wie eine Schnecke. Für mich ist hier der Trend klar erkennbar – wenn wir unter heissen Bedinungen fahren, dann können wir nicht mithalten; ist es kühler, dann sind wir schnell. Und das war auch schon 2024 so.»

«Wir arbeiten mit Nuancen der Abstimmung daran, Lösungen zu finden. Aber ich wittere etwas Fundamentales im Rennwagen, das diese Neigung auslöst. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Rennen langsamer sind als Ferrari, aber dass auch beide Williams schneller sind, das kommt weniger häufig vor. Wir sind auf P7 ins Ziel gekommen, und dabei hatten wir in Sachen Rennverlauf noch vom Glück begünstigt. Vom reinen Speed her hätten wir weiter hinten ins Ziel kommen müssen.»

«Es ist nicht so, dass uns punkto Set-up nichts mehr einfallen würde, um bei allen Bedingungen das Beste aus den Reifen zu holen, doch ein Teil des Problems ist in diesen Wagen eingebacken, befürchte ich.»



«Wir erleben bei den Rennställen oft, dass sich Eigenschaften der Rennwagen um 180 Grad wenden. Nehmen wir Ferrari. Früher waren die in der Quali sauschnell, aber das Renntempo war dann weniger gut. Heute ist es genau umgekehrt. Und auch die Italiener verstehen letztlich nicht vollständig, was da passiert ist.»



«Was uns angeht, so müssen wir einen besseren Kompromiss finden. Wir rücken dem Sommer näher, also mit mehr Rennen bei warmen Temperaturen, und das schaut für uns nicht gut aus. Wir müssen handeln und das schnell.»





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6