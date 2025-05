Charles Leclerc/Ferrari: Wieder Tränen bei Monaco-GP?

So tritt Charles Leclerc zum Heim-GP von Monaco an

​Kein Rennen liebt Charles Leclerc so innig wie den Traditions-GP in den Strassen seines Monaco. Zum Rennwochenende 2025 tritt der achtfache GP-Sieger mit einem weiss-blauen Overall an!

Vor einigen Jahren hat Charles Leclerc von seiner Kindheit erzählt in Monte Carlo: «Ich stand als Sechsjähriger auf dem Balkon und habe auf die Rennwagen hinuntergeschaut. Mir ging durch den Kopf – hier will ich eines Tages den Grand Prix von Monaco gewinnen, in einem Ferrari.»

Am 26. Mai 2024 ist dieser Traum wahr geworden: Leclerc fuhr auf eindrucksvolle Art und Weise zum Heimsieg, als zweiter Monegasse nach Louis Chiron 1931 gewann er seinen Heim-GP von Monaco. Es war der erste Ferrari-Sieg in Monaco seit Sebastian Vettel 2017.

Leclerc sichtlich bewegt: «Dieses Rennen ist der Grund, wieso ich Rennfahrer werden wollte. Ich denke viel an meinen Papa, ohne ihn hätte ich das alles nie geschafft.» (Hervé Leclerc starb 2017 an Krebs. M.B.)

Charles weiter: «In den letzten Runden war ich emotionaler im Auto als später bei der Siegerzeremonie. Ich konnte aus dem Tunnel heraus nichts mehr erkennen, weil ich Tränen in den Augen hatte. Ich schimpfte im Rennwagen mit mir selber: ‚Verdammt, Charles! Das kannst du dir jetzt nicht erlauben! Reiss dich gefälligst zusammen!’»



Mit dem Sieg war auch das leidige Thema Monaco-Heimfluch beendet, jahrelang ebenfalls ein Grund für Tränen. Charles: «Pah! Daran habe ich ohnehin nie geglaubt. Aber letztlich weisst du ja nie, wie viele Gelegenheiten du noch erhalten wirst, um einen Heim-GP zu gewinnen. Aus dieser Hinsicht war ich schon sehr erleichtert.»



Und dann verriet Leclerc: «Kurios war, dass ich am Abend vor dem Grand Prix auf einmal gewaltigen Hunger bekam. Dann habe ich einfach meine Lieblings-Pizza bestellt und die vergeschlungen. Das ist vielleicht nicht die beste Wahl für ein Essen vor einem Rennen, aber das hatte ich gebraucht.»



Und was ist Charles Leclercs Lieblings-Pizza? «Eine Pizza Margherita mit ganz viel Rohschinken.»



Wir sprechen bei Ferrari ja immer von von Piloten in Rot, aber davon ist dieses Mal bei Leclerc nichts zu sehen: Charles fährt in Weiss, mit elektroblauen Elementen!



Charles Leclerc sagt dazu: «Dies ist eines der wichtigsten Wochenenden des Jahres, und aus diesem Grund wollte ich einen besonderen Overall tragen.»



«Ihr fragt euch vielleicht, warum ich dieses Blau gewählt habe, aber das ist nun mal eine meiner Lieblingsfarben, sie erinnert mich an Zuhause und auch an einen Overall, den ich als Kind getragen habe, wenn ich an den Strand ging.»