Carlos Sainz: «Schneller als Mercedes und Ferrari»

Williams-Star Carlos Sainz nahm den GP in Imola von Startplatz 6 in Angriff, kreuzte die Ziellinie aber nur als Achter – hinter den beiden Ferrari-Piloten und Mercedes-Star George Russell. Darüber ärgerte er sich.

Nach 63 Rennrunden kam Carlos Sainz in Imola als Achter über die Ziellinie – fast 23 Sekunden nach Sieger Max Verstappen. Vor dem Williams-Hoffnungsträger aus Madrid, der von Startplatz 6 in den siebten Grand Prix des Jahres gestartet war, kamen unter anderem auch die beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc und Mercedes-Zugpferd George Russell ins Ziel.

Das ärgerte Sainz, der sich sicher ist: «Ich bin natürlich nicht glücklich, nachdem wir ein gutes Wochenende hatten und schnell genug waren, um einen Top-5-Platz zu erringen. Wir waren schneller als Mercedes, schneller als Ferrari. Ich habe mich ehrlich gesagt das ganze Wochenende über sehr gut gefühlt. Aber aus irgendeinem Grund tun wir uns schwer, am Sonntag ein gutes Rennen umzusetzen.»

«Wir sind sehr früh an die Box abgebogen, und ich hatte das Gefühl, dass es zu früh war – was sich am Ende auch zeigte. Ehrlich gesagt, war das nie so geplant. Und da gab es auch keine Warnung von irgendjemanden, dass wir den Reifenwechsel durchführen werden. Als dann der entsprechende Befehl kam, war ich sehr nah dran, diesen einfach zu ignorieren», gestand der 30-Jährige.

«Gleichzeitig bin ich aber auch ein Team-Player und das Team hat mehr Informationen als ich im Auto, deshalb habe ich das dann doch gemacht, weil ich nicht wusste, ob etwas passiert war, das ich nicht sehen konnte. Die Reifen haben zu diesem Zeitpunkt natürlich abgebaut, aber es gibt immer eine Phase, in der sie sich sehr schlecht anfühlen. Danach erholen sie sich aber wieder und wir wissen auch, wie wichtig die Position auf dieser Strecke ist», fuhr Sainz fort.

«Ich glaube nicht, dass wir mit dem achten Platz zufrieden sein können, auch wenn ich zu einem Zeitpunkt auf Position 15 lag und dachte, dass wir keine Punkte holen könnten. Doch dann habe ich eine gute Aufholjagd gezeigt. Wir haben das Rennen am Sonntag einfach nicht gut umgesetzt, und das schon zum zweiten Mal in Folge. Wir müssen die Kommunikation im Rennen verbessern, das war bisher immer eine Stärke von mir», betonte der vierfache GP-Sieger abschliessend.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6