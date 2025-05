Lewis Hamilton: Ferrari-Teamchef fordert mehr Ruhe

​Ferrari-Superstar Lewis Hamiton (40) hat in Imola sein bestes GP-Ergebnis 2025 eingefahren: kampfstarker Vierter. Danach spricht Ferrari-Teamchef über ein Thema, das ihn ein wenig stört.

Das war der Lewis Hamilton, den die Fans bewundern: Von Startplatz 12 kommend preschte der englische Ferrari-Superstar beim Grossen Preis der Emilia-Romagna zum vierten Rang und liess sich nachher von den begeisterten Tifosi feinern.

Bei Hamilton fallen extreme Höhen und Tiefen auf: An den meisten GP-Wochenenden in argen Nöten, dann, scheinbar wie aus dem Nichts, Pole-Position für den Sprint von China, in der Folge eine makellose Fahrt zum Sieg in Shanghai.

Dann aber wieder blasse Rennen voller Probleme, mit dem nervösen Heck des Ferrari (mit dem Leclerc besser leben kann), mit Bremsen, die Hamilton nicht munden, weil er jahrelang Produkte von Carbone Industries gefahren ist, Ferrari aber Material von Brembo verwendet.

Zwischendurch wirkte Hamilton schon fast resigniert, als er zu Protokoll gab: «Immer wieder das Gleiche, gute Ansätze im Training, aber dann können wir das in der Quali nicht umsetzen und werden mit schlechten Startplätzen bestraft.»



Der erfolgreichste aller Formel-1-Fahrer sprach auch davon, dass gewisse Eigenheiten seines Autos für 2025 überhaupt nicht zu beheben seien.



Daraus entstanden Gerüchte, dass Hamilton die Saison abhake oder sogar Ende 2025 den Bettel hinwerfen könnte. Was beides nicht stimmt.



Und nun also Imola: Grandiose Darbietung, Hamilton nur knapp hinter dem drittplatzierten Piastri im Ziel, also endlich alles in Butter?



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur meint: «Wir müssen mit all dem ein wenig aufhören, finde ich. Jeder Fahrer arbeitet unablässig an sich selber, in enger Kooperation mit dem Team, um einen besseren Job zu machen.»



«Es ist durchaus nicht so, dass bei Lewis an einem Samstag nichts zusammenpasst und er dann als grosser Magier am Sonntag auf einmal eine perfekte Leistung zeigt.»



«Natürlich hat er in China einen tollen Job gemacht und auch jetzt im Rennen von Imola. Wir kommen schrittweise unserem Ziel näher, konkurrenzfähiger zu werden. Aber wir brauchen da ein wenig mehr Ruhe.»





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Gasmechanismus

Esteban Ocon (F), Haas, Motor





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6