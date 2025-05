Nico Hülkenberg: «Da kriegst du gleich die Quittung»

Das Rennen in Monte Carlo stellt die Formel-1-Stars seit jeher vor eine ganz besondere Herausforderung. Das weiss auch Nico Hülkenberg, der den GP in seiner Wahlheimat bereits elf Mal bestritten hat.

Das Formel-1-Rennen in Monaco ist immer noch ein Highlight im WM-Kalender. Das liegt nicht nur an der unverwechselbaren Kulisse, die das Fürstentum für das Strassenrennen bietet, sondern auch an der einzigartigen Herausforderung, die die GP-Stars in den Häuserschluchten von Monte Carlo meistern müssen.

Nico Hülkenberg, der bereits elf Grands Prix auf dem berühmten Strassenkurs von Monaco bestritten hat, beschreibt diese folgendermassen: «Es ist einfach der Kitzel, dieser Ritt auf der Rasierklinge. Ich glaube, hier muss jeder Fahrer ein Stück weit seine Komfortzone verlassen und ans Limit gehen. Du musst mit dem Limit spielen, und durch die Leitplanken ist das hier so intensiv und krass, wie sonst nirgendwo.»

Auch Singapur könne nicht damit mithalten, betont der Deutsche: «Das ist anders, es ist hier viel enger, und du bist permanent nur am Arbeiten, Schalten und Lenken. Wir haben hier kaum einen Moment, in dem das Lenkrad mal gerade steht.»

Deshalb sei auch jede Runde, die man in Monaco dreht, wichtig, stellt Hülkenberg auf die Frage, wie viele Runden er brauche, um sich wohl zu fühlen, klar. «Alle», erklärt er grinsend, und präzisiert: «Es kommt drauf an und jedes Jahr ist es ehrlich gesagt anders. Manche Jahre hat es direkt von Anfang an geklickt, manche Jahre hat es zwei, drei Trainings gedauert. Da gibt es keine Faustregel, man kann das nicht so pauschal sagen.»

Der Ruhepuls sei beim Monaco-Wochenende aber höher. «Das ist schon so, aber das ist ja auch gut, man verbrennt mehr Kalorien und verliert nebenbei ein bisschen Gewicht.» So richtig ans Limit gehe er aber erst im Qualifying: «Ich glaube in den Trainings lässt du dir immer noch ein bisschen Sicherheitspuffer. Aber man hat in der Vergangenheit natürlich auch schon im Training Unfälle gesehen. Wenn du einen Schritt zu weit gehst, da kriegst du direkt die Quittung und zahlst den Preis.»

