Lewis Hamilton: Noch mehr Film-Projekte geplant

Beim Hollywood-Streifen «F1» war Lewis Hamilton als Produzent beteiligt. Dem siebenfachen Formel-1-Champion bereitete die Arbeit viel Freude. Die nächsten Film-Projekte sind bereits in Arbeit, wie er in Monaco verriet.

Dass Hollywood eine besondere Anziehung auf Lewis Hamilton ausübt, ist kein Geheimnis. Der frühere Dauersieger schwärmte schon zu McLaren-Zeiten von seinen Treffen mit Schauspielern wie Will Smith, und er betonte damals schon, dass ihn die Welt des Showbiz interessiert.

Deshalb war es auch keine grosse Überraschung, dass er beim «F1: The Movie»-Projekt mit einstieg, als Produzent sorgte er dafür, dass die Szenen im Hollywood-Streifen mit Brad Pitt in der Hauptrolle möglichst authentisch ausfielen. Die Arbeit am Film mit Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer, der im nächsten Monat in die Kinos kommt, bereitete Hamilton Spass.

Deshalb sind auch schon die nächsten Projekte geplant, wie der Ferrari-Star im Fahrerlager von Monte Carlo verriet. Seine Produktionsfirma «Dawn Apollo Films» arbeite bereits an drei Konzepten für neue Streifen, erzählte der 40-Jährige. «Mindestens zwei davon werden Animationsfilme sein, und bei einem sind wir schon in der ersten Drehbuch-Phase», erklärte er weiter.

Am Mittwoch vor dem Start des prestigeträchtigen Rennwochenendes im Fürstentum durften die Formel-1-Piloten den «F1»-Film sehen. Bis auf Lance Stroll und Champion Max Verstappen folgten alle Fahrer der Einladung zur Privatvorstellung. Er selbst habe den Film bereits mehr als 20 Mal gesehen, erklärte Hamilton lachend. Und er betonte: «Es war schön, die Reaktionen der Fahrer zu sehen, mir liegt wirklich am Herzen, dass sie den Film mögen, und ich habe ihnen hinterher geschrieben und gesagt, dass ihre ehrliche Meinung willkommen ist.»

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6