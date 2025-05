David Coulthard: «Dieser Pilot wird 2025 Weltmeister»

​Der langjährige Formel-1-Pilot David Coulthard zieht vor dem Rennklassiker in Monaco Zwischenbilanz: Er sagt, welcher Fahrer phänomenale Leistungen zeigt und welcher Pilot Weltmeister wird.

Der Schotte David Coulthard hat den Monaco-GP zwei Mal gewinnen können, 2000 und 2002. Als Formel-1-Experte fürs Fernsehen ist der 13-fache GP-Sieger und WM-Zweite von 2001 dem Sport eng verbunden geblieben, und als langjähriger McLaren-Fahrer beobachtet er den Zweikampf 2025 mit Oscar Piastri und Lando Norris besonders aufmerksam.

Der inzwischen 54 Jahre alte Coulthard zieht vor dem Monaco-GP Zwischenbilanz: «In Imola hat sich erneut gezeigt, wieso Max Verstappen ein vierfacher Weltmeister ist. Max ist der herausragende Fahrer seiner Generation, seine phänomenalen Leistungen sind alleine der Grund dafür, dass er sich im Titelrennen halten kann. Das ist schon sehr eindrucksvoll.»

Was das McLaren-Stallduell zwischen Norris und Piastri angeht, so sagt der 246-fache GP-Teilnehmer Coulthard: «Wenn zwei Piloten aus dem gleichen Team kämpfen, dann hast du am Ende immer einen, der unglücklich ist.»



«McLaren hat für 2025 ein hervorragendes Auto gebaut, und sie haben zwei sehr gute Fahrer. Wenn keiner dieser beiden Weltmeister werden sollte, dann nur wegen den fahrerischen Qualitäten von Verstappen und weil Red Bull Racing in Sachen Entwicklung markanter nachlegt als McLaren.»



«Für mich ist es unvermeidlich, dass Norris und Piastri früher oder später aneinander geraten. Und dann ist Verstappen umso gefährlicher, denn Max kann regelmässig Podestplätze einfahren und fallweise gewinnen. Bei Red Bull Racing können sich alle auf ihn konzentrieren.»



«Was Norris gegen Piastri angeht, so hatte Lando 2024 die Oberhand. Aber das Blatt hat sich gewendet. Piastri hat sichtlich einen Schritt nach vorne getan. Ich finde es erstaunlich, dass Lando – mit vier Jahren mehr Erfahrung als Oscar – zwischendurch unsicher wirkt.»



«Dieser Schritt nach vorne kommt dadurch, dass Piastri in der Lage zu sein scheint, das Potenzial des 2025er McLaren regelmässiger voll zu nutzen. Oscar ist überaus talentiert, und er hat mit Mark Webber einen hervorragenden Berater. Wenn Piastri das Niveau aus dem ersten Saisonteil halten kann, dann wird er in diesem Jahr Weltmeister.»





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635