Palmer erklärt: Damit tut sich Lando Norris schwer

Lando Norris liegt in der WM-Tabelle hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri, der bereits vier Saisonsiege feiern konnte. Der Brite hat mit einem Problem besonders zu kämpfen, wie Jolyon Palmer erklärt.

Auf dem Papier ist Lando Norris gar nicht so weit von seinem Teamkollegen entfernt. Oscar Piastri belegt zwar die Spitzenposition in der WM-Tabelle, mit 13 Punkten fällt der Rückstand seines Stallgefährten, der nach sieben WM-Runden der WM-Zweite ist, allerdings moderat aus. Auch beim Qualifying-Vergleich ist Norris mit 3:4 nah dran.

Wenn man aber die Saisonsiege anschaut, hat der Australier die Nase klar vorn. Er konnte schon vier Grands Prix in diesem Jahr für sich entscheiden. Norris kam nur beim Saisonauftakt in Melbourne über die Ziellinie. Das hat einen bestimmten Grund, wie GP-Veteran Jolyon Palmer im Gespräch mit der «BBC» betont.

«Lando war im vergangenen Jahr in absoluter Topform. Aber in dieser Saison macht er vor allem in der Qualifikation Fehler, die dazu führen, dass er im Rennen Punkte verliert. Das haben wir so noch nie von ihm gesehen», sagt der Brite mit Blick auf seinen Landsmann.

«Oscar leistet offensichtlich grossartige Arbeit und ist auf dem richtigen Pfad. Lando muss sich hingegen damit auseinandersetzen, was ihm besonders Mühe bereitet. Er tut sich schwer damit, ein Gefühl für die Front des Autos zu entwickeln. Viele seiner Fehler sind Verbremser in den harten Bremszonen. Das muss er in den Griff bekommen», fügt der 34-Jährige an.

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6