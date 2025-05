Christian Horner: Verstappen auf P2, es läuft besser 23.05.2025 - 16:10 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Max Verstappen in Monte Carlo

​F1-Champion Max Verstappen: «Manchmal stehen wir uns selber im Weg, weil wir am Freitag einen so grossen Rückstand haben.» Das ist heute in Monaco anders: Max Verstappen Zweitschnellster!