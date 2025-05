Lando Norris (McLaren/4.) stöhnt: «Keine freie Runde»

​McLaren-Fahrer Lando Norris ist in beiden Freitag-Trainings weniger schnell gewesen als WM-Leader Oscar Piastri im gleichen Auto. Der Engländer jammert darüber, dass er keine freie Runde erhalten hat.

Lando Norris will gegen seinen McLaren-Stallrivalen Oscar Piastri das Ruder herumwerfen, in Imola ist dazu ein erster Schritt getan, da wurde der Brite Zweiter hinter dem überragenden Max Verstappen, während Piastri mit seinen abgefahrenen Reifen nicht über den dritten Platz hinauskam.

Erster Eindruck in Monaco: Piastri ist weiterhin stark unterwegs, von einem Ausrutscher mal abgesehen, was eine Fahrzeugnase kostete.

Norris war in beiden freien Freitagtrainings langsamer als Piasti, im zweiten um eine Viertelsekunde, aber das wahre Bild hat sich noch nicht offenbart – unterschiedliche Spritmengen, Verkehr, nicht optimal aufgewärmte Reifen, kleine Fehler, da gibt es viele Störfaktoren, und haben wir schon den Verkehr erwähnt?



Lando Norris erzählt über seinen Freitag: «Ich fand es heute wirklich schwierig, eine saubere Runde zu fahren. An sich fühle ich mich wohl im Wagen, aber in gewissen Bereichen müssen wir noch zulegen.»



Gemäss des fünffachen GP-Siegers geht es hier «um Nuancen der Abstimmung, wirklich nichts Dramatisches. Aber wenn wir es schaffen, hier ein paar Hunderstel zu gewinnen und dort auch, dann summiert sich das.»



«Ich fand es beispielsweise schwierig, das perfekte Gefühl für die Bremse zu finden. Und ich spüre auch die Haftung der Reifen nicht so, wie es sein sollte. Ich muss das alles unter einen Hut bringen, samt engeren Linien in einigen Kurven.»





2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635