Charles Leclerc (Ferrari/1.): Schnell, aber skeptisch

​Charles Leclerc (27) hat mit seinem Ferrari in Monaco zwei Freitag-Bestzeiten hingelegt und ist heiss auf seinen zweiten Sieg nach 2024. Der Monegasse ist mit der Arbeit zufrieden, warnt aber vor Euphorie.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat sich die Konkurrenz in den Strassen von Monaco aufmerksam angeschaut und kommt nach dem ersten Trainingstag zu diesem Schluss: «Ferrari ist hier Favorit.»

Charles Leclerc hatte in seiner Stadt einen etwas zähen Start (Auffahrkollision mit Lance Stroll), dann aber liess es der achtfache GP-Sieger so richtig fliegen – Bestzeit im ersten Training, Bestzeit im zweiten Training.

Der achtfache GP-Sieger schätzt seine Chancen so ein: «Monaco ist immer etwas Besonderes, für mich aus naheliegenden Gründen sowieso. Am Freitag geht es darum, Referenzpunkt zu finden. Wir dürfen mit der Arbeit zufrieden sein, aber es ist noch zu früh, volle Zuversicht zu spüren.»



«Unser Tempo auf eine Runde ist sehr gut, und ich fühle mich im Wagen wohl, egal mit welcher Reifenmischung. Und das ist hier schon mal sehr wichtig.»



«Jeder weiss, wie wichtig die Startposition hier ist, und wenn ich erneut ein gutes Ergebnis einfahren will, dann muss ich so weit vorne stehen wie nur irgend möglich. Das ist das Ziel für Samstag.»





2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635