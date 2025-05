Marko: Verstappen mit Untersteuern, Ferrari Favorit

​Wo steht F1-Champion Max Verstappen wirklich? Im ersten Training war der Red Bull Racing-Star Zweitschnellster, das zweite Training beendete er auf P10. Dr. Helmut Marko: «Das Auto untersteuerte zu stark.»

Wie stark ist Red Bull Racing in den Strassen von Monte Carlo? Die ersten beiden Trainings senden da eher gemischte Signale. Denn Weltmeister Max Verstappen tauchte nach den ersten 60 Minuten als Zweitschnellster auf, im zweiten Training wurde er Zehnter.

An der Strecke fiel auf, dass der diesjährige Red Bull Racing-Renner auf den Randsteinen von Monaco besser liegt als das Vorjahresauto. Aber so agil wie die Ferrari und die McLaren wirkt der RB-21 nicht.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schätzt die Lage so ein: «Im ersten Training waren wir gut dabei, im zweiten leider nicht mehr. Das lag daran, dass der Wagen von Max im zweiten Training zu stark untersteuert hat.»

«Max mag grundsätzlich kein untersteuerndes Auto, und ein Auto mit dieser Charakteristik ist in Monaco auch nicht schnell. Wir haben da die Abstimmung im zweiten Training nicht gut getroffen. Auf der anderen Seite hatten wir in den Dauerläufen gute Runden.»



«Was die Konkurrenz angeht, so ist hier Ferrari für mich der klare Favorit. Wir haben das Fahrverhalten des Autos auf den Randsteinen stark verbessert, gemessen an 2024, aber auch das war im zweiten Training nicht so gut wie im ersten.»



Wie geht das nun weiter? Dr. Marko: «Wir werden am Samstag vom Set-up her einen Kompromiss finden müssen. Wir werden versuchen, das lästige Untersteuern loszuwerden. Gleichzeitig dürfen wir den Wagen aber auch nicht zu weich abstimmen, weil das Zeit kostet.»



In Imola wurde klar: Es fiel Max Verstappen leichter, dank jüngster Verbesserungen das beste Nutzfenster des Autos zu finden. Und sofort war Speed da. Dr. Marko: «Das war auch hier im ersten Training zu sehen. In den zweiten 60 Minuten aber haben wir gesehen – sobald wir aus diesem Fenster geraten, sind unsere Zeiten schlagartig nicht mehr so gut.»



«Die Darbietung am Freitag ist in diesem Jahr generell nicht so unsere Stärke, und nun hoffen wir, dass wir auch hier in Monaco am Samstag wieder einen Sprung nach vorne schaffen.»





2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635