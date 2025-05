Monaco-Quali: Ferrari, McLaren oder doch Verstappen?

​Was im Grand Prix von Monaco passiert, wird durchs Qualifying vorgegeben: Wer holt sich heute 24. Mai die Pole-Position für den Rennklassiker am Mittelmeer? Ab 15.30 erfahren Sie es in unserem Live-Ticker.

Hätten Sie’s gewusst? Seit 1996 (Olivier Panis, Startplatz 14) sind alle Monaco-GP von Piloten gewonnen worden, die von den Starträngen 1 bis 3 losgefahren sind!

Auf keiner Strecke ist die Pole-Position so wichtig wie in Monaco. Überholen ist so gut wie unmöglich, und der Weg vom ersten Startplatz bis zur Rechts von Sainte-Dévote ist nur 114 Meter kurz.

WM-Leader Oscar Piastri: «Wir haben an diesem Wochenende ja erstmals die Monaco-Vorgabe, dass wir im Grand Prix drei Reifensätze verwenden, also zwei Mal frische Walzen abholen müssen. Das wird es vielen Piloten erlauben, strategische Risiken einzugehen. Der Führende hat damit am meisten zu verlieren. Aber wenn ich die Wahl erhalten würde, dann würde ich mich hier immer für die Pole-Position entscheiden.»

Vier der 20 Piloten standen hier schon auf Formel-1-Pole: Fernando Alonso (2006 mit Renault, 2007 mit McLaren), Lewis Hamilton (2019 mit Mercedes), Charles Leclerc (2021, 2022 und 2024 mit Ferrari) sowie Max Verstappen (2023 mit Red Bull Racing).



Charles Leclerc nährt mit zwei Freitag-Bestzeiten die Hoffnung der Tifosi, dass er in seiner Heimatstadt vielleicht den zweiten Sieg erringen kann.



Wie sich die Action an der Mittelmeerküste entwickelt, das erfahren Sie dank unseres Live-Tickers, ab etwa 15.30 Uhr hier auf SPEEDWEEK.com. Weiter unten finden Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer Fernsehkollegen.





Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Samstag, 24. Mai

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

19.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 25. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Hauptrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–14.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.40–13.50: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr





Monaco-GP im Fernsehen

Samstag, 24. Mai

10.15 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

14.35 ServusTV – Berichterstattung Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Icons: Lotus’ Ground Effect Revolution

09.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco (78 Runden)

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

00.40 ORF1 – GP Monaco Wiederholung







2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635