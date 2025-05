Carlos Sainz (Williams): Idee gegen Monaco-Alptraum

​In zwei Trainings haben die Fahrer versucht, schrittweise Vertrauen aufzubauen ins Auto und die enge Bahn. Williams ist auch in Monaco Top-Ten-fähig. Carlos Sainz hat eine Idee, um ein Monaco-Problem zu lösen.

Der Spanier Carlos Sainz hat neun Monaco-GP bestritten, und auf den Madrilenen ist immer Verlass, wenn wir uns seine Zwischenbilanz in den Strassen von Monte Carlo ansehen.

2015 mit Toro Rosso: 10.

2016 mit Toro Rosso: 8.

2017 mit Toro Rosso: 6.

2018 mit Renault: 10.

2019 mit McLaren: 6.

2021 mit Ferrari: 2.

2022 mit Ferrari: 2.

2023 mit Ferrari: 8.

2024 mit Ferrari: 3.

2025 tritt der WM-Fünfte von 2021, 2022 und 2024 mit Williams an, und der Traditionsrennstall war im ersten Training die grosse Überraschung – Alex Albon Viertschnellster, Carlos Sainz auf P7. Im zweiten Training Albon auf P8, Sainz hatte keine freie Runde und liegt auf P13.



Sainz: «Im ersten Training war der Wagen sehr schnell, aber ich konnte noch nicht so richtig Vertrauen ins Handling fassen. Fürs zweite Training haben wir die Abstimmung geändert, damit fühlte ich mich im Auto zwar wohler, aber es war auch langsamer. Fürs dritte Training vom Samstag werden wir versuchen, die positiven Aspekte vom ersten und zweiten Training zu verbinden.»



«Es ist wie immer ganz knifflig, hier eine gute und vor allem verkehrsfreie Runde zu finden, mit 20 Rennwagen auf der Bahn. Mit so vielen Autos auf der engen Strecke wird das bisweilen ein Alptraum. Typisch Monaco halt.»



Sainz hat dafür eine einfache Lösung: «Wir müssten, so wie das in der Formel 3 und in der Formel 2 seit vielen Jahren getan wird, das Feld in zwei Gruppen zu je zehn Autos teilen.»



Wieso fährt der dreifache GP-Sieger eigentlich auf dem kniffligen Strassenkurs verlässlich stark? Sainz dazu: «Ich war erstmals hier mit den Rennwagen der World Series by Renault und fühlte mich sofort wohl. Ich bin auf meine Statistik in den ersten Jahren fast stolzer als auf die späteren Podestplätze mit Ferrari, weil der Toro Rosso-Renner halt nicht so konkurrenzfähig war wie der Ferrari.»



«Die Herausforderung Monaco ist einzigartig. Und ein Teil davon besteht darin, dass du gegen 19 Fahrer antrittst, von welchen du weisst – alle sind schnell, alle sind mutig, die meisten kennen Monaco durch und durch. Hier dreht sich alles ums Vertrauen ins Auto. Du musst von Training zu Training mehr Zuversicht tanken, und du musst gewillt sein, in der Qualifikation Risiken einzugehen.»



«Das Fahren in der Monaco-Quali ist seltsam. Ich für meinen Teil vergesse beim Fahren mit der Zeit Leitschienen und Mauern. Ich stelle mir vor, da wäre nur eine Linie und dahinter Gras oder vielleicht ein Kiesbett. Die Monaco-Leitschienen werden für mich unsichtbar. Du zischst Millimeter an der Pistenbegrenzung vorbei, aber daran denkst du nicht mehr. Ich glaube – hätten wir diese Bahn mit Auslaufzonen und Gras daneben, dann würden wir genau so schnell fahren. Es ist ziemlich verrückt.»



«Einige finden, die Aerodynamik sei in Monaco nicht so wichtig. Dieser Meinung bin ich nicht. Du brauchst alles an Abtrieb, was du ans Auto packen kannst. Du brauchst eine Aufhängung, die Bodenunebenheiten und Randsteine gut verdaut, du brauchst ein Auto, mit dem du dich eins fühlst. Nur dann kannst du hier schnell fahren.»



Williams-Teamchef James Vowles: «Im zweiten Training waren die Vorderreifen das Problem, die haben wir nicht ideal zum Arbeiten bekommen.»



«Letztlich wird es im Abschlussstraining darauf ankommen, wer in der Quali alles auf den Punkt bringt, Abstimmung, Reifen-Management, freie Runde.»



Die Vorgaben für eine starke Vorstellung von Carlos Sainz im Williams sind gut: An den vergangenen drei GP-Wochenenden in Jeddah, Miami und Imola ging der vierfache Grand-Prix-Sieger jeweils von Startplatz 6 ins Rennen.





2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415





1. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,964 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,127

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,290

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,314

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,342

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,482

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,534

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,669

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,690

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,727

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,765

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,979

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,187

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,232

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,329

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,394

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,429

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,470

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,837

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,635