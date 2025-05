Oscar Piastri nach Monaco-Crash: «Es ist knifflig»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri war einer der Piloten, die am Trainingsfreitag in Monaco für Schrott sorgten. Der Australier gestand nach getaner Arbeit: «Es gibt meinerseits noch viel zu lernen.»

Dass Oscar Piastri weiss, wie man auf dem anspruchsvollen Strassenkurs von Monte Carlo schnell um die Kurven kommt, bewies der 24-Jährige aus dem McLaren-Team bereits im vergangenen Jahr. Beim jüngsten Kräftemessen im Fürstentum sicherte er sich den zweiten Platz hinter Lokalmatador Charles Leclerc, der einen umjubelten Sieg feierte.

In diesem Jahr reiste Piastri als WM-Leader zum prestigeträchtigsten aller Formel-1-Rennen. Doch zum Auftakt tat er sich schwer. Im zweiten Training rasierte er sich den Frontflügel in der Sainte-Devote-Kurve ab. Der Schaden war schnell behoben und am Ende durfte er sich über die zweitschnellste FP2-Zeit freuen.

Nur Leclerc schaffte es schneller um den 3,337 km langen Kurs, wenn auch nur knapp: 38 Tausendstel trennten den Monegassen vom Australier. Das erste Training hatte Leclerc auch als Schnellster beendet, Piastri musste sich in der ersten Session hingegen mit dem fünften Platz auf der Zeitenliste begnügen.

Nach den beiden Übungsstunden sagte der Rennfahrer aus Melbourne: «Es war knifflig, der ganze Tag war ein Auf und Ab. Wenn ich alles zusammenbekomme, dann ist das Tempo ziemlich gut. Aber es war einfach nicht sehr einfach, das zu schaffen. Es gibt also ein paar Punkte, die ich mir noch genauer anschauen werde, vor allem, was meine eigene Leistung betrifft. Denn für mich war es kein einfacher Tag.»

«Ich werde versuchen, am Samstag neuen Schwung zu holen, aber das Gute ist, dass der Speed nicht schlecht ist. Die Ferrari-Jungs sind hier stärker als bisher, und was uns betrifft, denke ich, dass es eher an mir lag. Es gibt also meinerseits noch viel zu lernen. Und ich denke, der Samstag wird interessant werden», fügte der sechsfache GP-Sieger an.

2. Training, Monte Carlo

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,355 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,393

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,460

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,677

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,823

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,842

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,890

08. Alex Albon (T), Williams, 1:11,918

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,002

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,068

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,072

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,092

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,151

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,234

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,259

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,262

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,404

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,512

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,541

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,415