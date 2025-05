Charles Leclerc: «Haben das Rennen gestern verloren»

Charles Leclerc, wurde bei seinem Heimspiel in Monaco Zweiter

Seinen Monaco-Sieg von 2024 konnte Charles Leclerc nicht wiederholen, der Lokalmatador musste sich im Fürstentum mit dem zweiten Platz begnügen. «Wir hätten einen besseren Job machen müssen», seufzte er hinterher.

Charles Leclerc hatte im GP von Monte Carlo die grosse Hoffnung, seinen zweiten Startplatz in einen Sieg umzuwandeln. Der Monegasse aus dem Ferrari-Team schaffte es aber beim Start nicht an Polesetter Lando Norris vorbei und hatte danach fast das ganze Rennen Zeit, das Heck des McLaren-Piloten vor ihm zu studieren.

Nach 78 Rennrunden kreuzte er die Ziellinie 3,131 sec nach dem strahlenden Sieger, der seinen ersten Triumph im Fürstentum und den zweiten GP-Triumph in diesem Jahr feierte und seinen WM-Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf drei Punkte verkürzte. Leclerc sammelte 18 Punkte und rückte damit bis auf 20 WM-Zähler auf den aktuellen WM-Vierten George Russell heran.

So richtig glücklich war der 27-Jährige aber nicht mit dem fünften Platz. «Nein, nicht wirklich», gestand er auf die entsprechende Frage unumwunden. «Letztlich haben wir das Rennen gestern schon verloren. Wir hätten einen besseren Job machen können. Lando hat das, und deshalb hat er auch den Sieg verdient», erklärte er mit Blick auf den Sieger.

«Ich habe im vergangenen Jahr meinen Kindheitstraum erfüllt, diesmal lag das nicht drin, aber wenn man alles in Betracht zieht, dann lag das Ergebnis deutlich über unseren Erwartungen. Ich dachte, es würde schwierig werden, überhaupt einen Punkterang zu holen. Nun bin ich aber Zweiter und sehr nah am ersten Platz dran. Das war insgesamt ein gutes Wochenende, aber dennoch wünschte ich, ich hätte gewonnen», fügte Leclerc an.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6