Toto Wolff zu Mercedes-Klatsche: Spielchen der Gegner

​Klar war das von den Startplätzen 14 (George Russell) und 15 (Kimi Antonelli) eine ganz schwierige Ausgangslage. Aber dennoch sind null Punkte für die erfolgreiche Mercedes-Mannschaft eine bittere Pille.

Grosser Preis von Monaco: George Russell nur Elfter, der junge Kimi Antonelli Letzter im Ziel (18.), das tut nach den soliden Ergebnissen von Mercedes in diesem Jahr sehr weh.

Teamchef Toto Wolff nach der Nullrunde von Monte Carlo: «Monaco bleibt ein Quali-Rennen, wo du kaum Plätze gutmachen kannst, weil das Überholen so schwierig ist.»

«Und dann hast du natürlich mit dieser Zwei-Boxenstopp-Regel die Spielchen der Gegner, dass ein Fahrer nur noch mässig schnell schafft, um dem vor ihm fahrenden Stallgefährten eine willkommene Lücke für einen Reifenwechsel zu erzeugen, ohne dass der einen Platz verliert.»

Wolff spricht auf die Taktik von Williams an, zunächst mit Sainz für Albon, dann mit Albon für Sainz langsamer zu machen. Zu den Leidtragenden gehörten die Mercedes-Fahrer.

«Wir haben schon in früheren Jahren erlebt – du kannst hier teilweise um fünf Sekunden pro Runde oder mehr langsamer fahren und so die Position kontrollieren.»



Toto Wolff hält das Experiment der Formel 1 mit diesen zwei Pflicht-Reifenwechseln für gescheitert. Der Österreicher sagt, natürlich auch vor dem Hintergrund eines enttäuschenden Ergebnisses: «Das war teilweise ja noch schlimmer als frühere, als dieses Rennen ein klassischer Einstopper war.»



Ein Ansatz für den Wiener: «Vielleicht müssen wir so etwas einführen wie eine Maximal-Rundenzeit, damit gewisse Gegner taktisch nicht so gondeln.»



«Ich glaube, alles Fans finden es fabelhaft, hier in Monaco zu sein, und natürlich hat diese Veranstaltung einen wunderbaren Reiz. -Das Problem bleibt aber, dass die Unterhaltung durch das Rennen eher lauwarm ist.»



Wolff enthüllt: «Noch während des Rennens hat mir Williams-Teamchef James Vowles eine Nachricht geschickt – tut mir leid, das sich dir da ein Ei gelegt habe. Aber ich hätte das an seiner Stelle vielleicht genau so gemacht.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6