Verstappen verhöhnt FIA: Mario-Kart & Bananen werfen

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen fuhr als Vierter los und kam als Vierter ins Ziel. Der Niederländer taktierte mit einer späten Safety Car-Phase, aber die kam nicht. Verstappen kritisiert das Vorgehen der FIA.

Heisse Schlussphase beim Grand Prix von Monaco: Max Verstappen führte, aber jeder wusste, dass der vierfache Weltmeister nochmals die Box kommen muss.

Dahinter liess der Niederländer Norris, Leclerc und Piastri aufrücken, und das hatte zwei Gründe. Erstens besteht in Monaco immer die Möglichkeit, dass der Grand Prix wegen eines Zwischenfalls neutralisiert werden muss, dann hätte Max ohne Zeitverlust seinen dritten Reifensatz abholen können.

Gleichzeitig konnte es nicht schaden, unter den Verfolgern ein wenig Unruhe zu erzeugen, denn Schlitzohr Verstappen wusste genau – Norris wird unter dem Druck von Leclerc zu schwitzen beginnen, Leclerc wird unter dem Druck von Piastri zu schwitzen beginnen, da ist ein Fehler schnell gemacht, und der lachende Dritte wäre Max gewesen.

So aber wurde es Platz 4, Spiegelbild vom Renntempo von Red Bull Racing in den Strassen von Monaco. Max sagt: «Eigentlich war nicht viel los da draussen, fast schon langweilig. Ganz ehrlich, ich war froh, als die Zielflagge fiel.»

«In der ersten Phase war ich an Oscar Piastri nie nahe genug dran, um einen Angriff zu versuchen. Und im letzten Teil des Rennens war der Abstand zum fünftplatzierten Lewis Hamilton sehr gross, da konnten wir es uns erlauben, den zweiten Stopp so lange hinauszuzögern, wie s nur ging.»



«Es stimmt, wir haben darauf gehofft, dass es vielleicht eine rote Flagge geben würde. Aber das ist halt nicht passiert.»



Das Experiment mit den zwei Stopps in Monaco (was das Rennen würzen sollte) ist gemäss des Niederländers gescheitert. «Letztlich kannst du hier in Monaco machen, was du willst, ein Stopp, drei Stopps, zehn Stopps, es spielt keine Rolle. Ein gutes Beispiel – ich führte kurz vor Schluss, und meine Reifen waren wirklich am Ende. Aber ich konnte die Führung spielend leicht verteidigen.»



«Ich verstehe, was die FIA mit der neuen Vorschrift erreichen wollten, aber es hat nicht funktioniert.»



Auf die Frage, ob der Autosport-Weltverband etwas Weitergehendes versuchen sollte, meint der 65-fache GP-Sieger: «Nein, denn dann machen wir hier Mario-Kart. Da können wir ja gleich die Autos so modifizieren, dass sie Bananenschalen streuen! Dann wäre die Bahn doch schön glitschig.»



«Wir blieben so lange draussen, weil wir nicht zu verlieren hatten. Vom Speed her waren wir einfach nicht podestfähig. Wir hätten auch vier Stopps machen können, und ich wäre wohl ebenfalls Vierter geworden. Das ist nun mal Monaco.»



«Platz 4 ist heute das Maximum, was wir aus diesem Rennen holen konnten. Jedes Mal, wenn ich versuchte, ein wenig mehr Tempo zu machen, haben die Reifen gekörnt oder abgebaut.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6