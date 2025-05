Lewis Hamilton (5.): «Ich war im Niemandsland»

Formel-1-Star Lewis Hamilton nahm den Monaco-GP von Startplatz 7 in Angriff und kam als Fünfter über die Ziellinie. Der siebenfache Weltmeister aus dem Ferrari-Team erlebte grösstenteils ein einsames Rennen.

Lewis Hamilton war im Qualifying zum Monaco-GP zwar der Viertschnellste, das berühmte Strassenrennen musste er aber von Startplatz 7 in Angriff nehmen. Schuld daran war die Szene im ersten Qualifying-Segment mit Max Verstappen. Der siebenfache Champion stand dem Titelverteidiger im Weg und musste deshalb um drei Startpositionen nach hinten rücken.

Das schmerzte angesichts der Tatsache, dass mit den grossen Formel-1-Rennern auf der engen Piste kaum ein Überholmanöver möglich ist. Dennoch schaffte es Hamilton an zwei Gegnern vorbei und kam am Ende als Fünfter ins Ziel. Von den Top-4-Piloten trennten ihn zwischenzeitlich mehr als 50 Sekunden, am Ende kreuzte er die Ziellinie mehr als eine halbe Minute nach dem Viertplatzierten Verstappen.

«Das kann passieren», lautete seine wortkarge Antwort, als er darauf angesprochen wurde. Und auf die Frage, ob er den Grund dafür kenne, meinte er lakonisch: «Nope.» Der Rekord-GP-Sieger gestand auch: «Ich kann nichts zum Rest des Rennens sagen, denn ich war im Niemandsland.»

«Ich fuhr von Platz 7 los, war hinter zwei Autos, die ich dann irgendwann einmal hinter mir liess und dann war ich weit weg von allem. Die Lücke nach vorne war ziemlich gross und ich fuhr gegen keinen anderen Piloten. Ich hätte ein Safety-Car oder etwas Ähnliches gebraucht, aber nichts ist passiert. Von da an lief alles ziemlich ereignislos», schilderte Hamilton.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6