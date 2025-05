Christian Horner zu Monaco: «So könnte man überholen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärte nach dem Monaco-GP, was dem berühmten Strassenkurs fehlt, um Überholmanöver zuzulassen. Er äusserte auch seine Meinung zu den Pflicht-Boxenstopps.

Formel-1-Champion Max Verstappen führte das Rennen in Monte Carlo lange an, am Ende kreuzte er die Ziellinie aber als Vierter auf der gleichen Position, auf der er den prestigeträchtigen Monaco-GP auch in Angriff genommen hatte. Das Team wartete lange mit dem zweiten Stopp, den der Niederländer der neuen Spezialregel für das Rennen im Fürstentum zufolge absolvieren musste.

«Wir haben heute etwas gepokert», erklärte Christian Horner nach dem Rennen. «Mit dem Start auf der harten Mischung war es von Anfang an unsere Taktik, mit Max lange auf der Bahn zu bleiben, und die grösste Chance wäre gekommen, wenn sich eine Safety-Car-Phase oder eine rote Flagge ergeben hatte. Das ist hier in Monaco nicht ungewöhnlich. Aber offenbar haben wir diesmal ein Rennen gesehen, in dem sich alle ziemlich gut benommen hatten.»

Der Teamchef äusserte sich positiv zu den Pflicht-Boxenstopps: «Ich würde sagen, das hat dem Rennen etwas mehr Würze verliehen, es war also eine Verbesserung, das Ganze war strategisch interessanter. Dadurch gab es etwas mehr Spannung und es war auf jeden Fall besser als die Prozession, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben.»

Das grundlegende Problem sei aber die Überholfeindlichkeit der Strecke, betonte der Brite. «Das liegt an der Streckencharakteristik und ist ein altbekanntes Problem, wir haben hier ja schon 72 Rennen erlebt. Der einzige Weg, irgendwelche Manöver zu generieren, wäre eine Anpassung der Strecke. Ich glaube nicht, dass ich auch nur ein einziges Manöver im Rennen gesehen habe.»

«Es müsste deshalb versucht werden, eine Bremszone ausgangs des Tunnels oder in der ersten Kurve zu kreieren, es wäre eine etwas längere Bremszone irgendwo nötig, und das sollten wir uns wirklich genauer anschauen. Die Autos sind heutzutage so gross, dass es keine Chance gibt, an einem Gegner vorbeizukommen», ergänzte Horner.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6