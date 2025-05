Fred Vasseur/Ferrari: «Verstehe Frust von Leclerc»

​Die Tifosi hofften, dass Ferrari von Vorjahressieg von Charles Leclerc wiederholen kann. Hat nicht geklappt. Leclerc hatte zum Schluss das schnellere Auto, aber das nützte nichts. Was Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagt.

Hätte Ferrari diesen Grossen Preis von Monaco gewinnen können? Bis zum Schluss drückten die Tifosi und die Fans von Charles Leclerc die Daumen, aber an Lando Norris war kein Vorbeikommen.

Letzlich, so sagen die meisten Fahrer nach dem Rennen, hat die neue Monaco-Spezialregel (zwei Mal Reifen wechseln!) nichts gebracht.

Wie schätzt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur das ein? Der Franzose sagt: «Zunächst mal dürfen wir nach diesem Rennen nicht frustriert sein. Aber letztlich gründet der zweite Platz von Charles im Verlauf der Quali vom Samstag, als wir die Pole-Position halt knapp verpasst haben. Aber ich sehe dieses Ergebnis nicht als verpasste Chance.»

«Aber ich verstehe den Frust von Leclerc. Wenn du bei beiden Heimrennen Zweiter wirst, dann geht das unter die Haut.»

«Diese Entscheidung also zwei Stopp statt nur einmal Anhalten, das hat für uns heute nichts geändert. Verstappen hingegen erhielt dadurch die Chance, sich zum Schluss an der Spitze zu halten und darauf zu lauern, dass es noch eine rote Flagge gibt.»



«Hinter uns war wohl ein grosses Durcheinander, wie ich höre. Ich war auf unsere Lage konzentriert.»



«Ganz ehrlich – wenn Charles von Pole losfährt, dann gewinnt er hier. Aber das ist halt nicht passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten Zweifel, ob wir hier stark sein würden, denn wir sind in langsamen Kurven normalerweise nicht gut, und davon hat es hier jede Menge.»



«Nun müssen wir es schaffen, mehr Potenzial aus dem Wagen zu holen. Wir haben gerade hier in der Quali gesehen – der Abstand zur Spitze war ganz klein, der Abstand nach hinten aber auch. Wenn also ein Top-Team auch nur einen kleinen Fortschritt erreicht, kann das sehr grosse Auswirkungen haben. Daran müssen wir arbeiten. Und wenn ein oder mehrere Teams durch Verbesserungen solche Schritte tun, dann ist das ein Re-Set für die Weltmeisterschaft.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6