Max Verstappen glaubt: «In Spanien sind wir stärker»

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste beim Grand Prix von Monaco mit Platz 4 vorliebnehmen. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya traut der Niederländer Red Bull Racing mehr zu.

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen sagte schon vor dem ersten Training in Monte Carlo: «Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir hier nicht siegfähig sein werden. Langsame Kurven sind nicht so das Ding des 2025er Autos, und davon hat es in Monaco halt jede Menge.»

Am Ende tat der 27-jährige Niederländer das, was er immer tut: das Beste aus dem Möglichen machen. Und das war dieses Mal Rang 4 hinter Lando Norris, Charles Leclerc und Oscar Piastri.

Nun aber ist die Formel 1 weitergezogen nach Spanien, auf den Circuit de Barcelona-Catalunya, und einige schnelle, fliessende Passagen in der Art von Suzuka und Imola werden dem Red Bull Racing-Rennwagen des Typs RB21 erheblich besser munden.

Der 65-fache GP-Sieger Verstappen (Spanien-Sieger 2016, 2022, 203 und 2024) sagt: «Monaco war jetzt für uns nicht das aufregendste Rennen. Wir haben aus unserer Sicht alles richtig gemacht und blieben taktisch vorne, um eventuell von einer späten Unterbrechung profitieren zu können, aber die kam halt nicht.»

«Was nun das kommende Wochenende angeht, so erwarte ich eine bessere Leistungsfähigkeit des Autos, da sollten wir wie in Imola ein wenig Tempo machen können. Diese Strecke passt eher zu unserem Auto, wir sollten in Spanien stärker sein.»



«Die Strecke wird seit Anfang der 90er Jahre befahren, mir gefällt die Variantion der Kurven auf dem katalanischen Kurs, die schnellen Kurven machen Spass.»



«Natürlich reise ich immer in guter Stimmung nach Barcelona, bei diesem Rennen konnte ich 2016 meinen ersten Grand Prix gewinnen, das sind für mich sehr spezielle Erinnerungen, und die kommen jedes Jahr hoch, wenn wir auf diese Bahn zurückkehren.»



«Mein Ziel bleibt so wie immer: Wir versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen und gucken mal, wo uns das hinführt.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6