Max Verstappen über McLaren: «Schwer zu schlagen»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen drehte im Qualifying zum Spanien-GP die drittschnellste Runde. Der vierfache Champion und Titelverteidiger weiss: Seine Chancen auf den Sieg sind überschaubar.

Bereits vor dem Qualifying war der Red Bull Racing-Teamführung und Max Verstappen klar: Die Pole würde wohl an McLaren gehen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko schätzte den Rückstand seines Schützlings auf rund vier Zehntelsekunden. Am Ende waren es knapp drei Zehntel, die den Titelverteidiger von der Pole-Zeit trennten, die Oscar Piastri aufgestellt hatte.

Der 65-fache GP-Sieger, der die letzten drei Grands Prix in Spanien für sich entschieden hat, erklärte nach getaner Arbeit auf die Frage, ob der dritte Platz das Beste Quali-Ergebnis war, das er erreichen konnte: «Ich schätze schon. Wir waren das ganze Wochenende langsamer als sie, aber ich denke, wir haben das Qualifying gut umgesetzt.»

«Die dritte Position ist auch mehr oder weniger da, wo wir sein sollten. Allerdings sind die Abstände hinter uns auch sehr gering», fuhr Verstappen fort. «Aber es hat Spass gemacht, hier alles aus dem Auto herauszuholen. Der Grip war ziemlich gut, obwohl die Temperaturen so hoch waren. Mal schauen, was wir im Rennen ausrichten können»˛ fügte er an.

Am Auto müsse nicht mehr viel gearbeitet werden, erklärte der Niederländer. «Ich denke, wir hatten bereits einen vernünftigen Auftakt am Freitag und dann haben wir noch ein paar Anpassungen vorgenommen. Offensichtlich hat es nicht gereicht, um im Kampf um die Pole ein Wörtchen mitzureden. Aber es ist okay. Ich werde sicher mein Bestes geben. Aber McLaren wird schwer zu schlagen sein.»

Qualifying, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,546 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,755

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,848

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,848

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,045

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,111

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,131

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,199

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,252

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,284

11. Alex Albon (T), Williams, 1:12,641

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,756

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,763

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,058

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,315

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,190

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,201

18. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,203

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:13,334

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,385