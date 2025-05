Fred Vasseur: Ferrari vor einer weiteren Ohrfeige?

​Beim Monaco-GP wuchs Charles Leclerc über sich hinaus – Platz 2 hinter Lando Norris. Auf der völlig andersartigen Strecke von Spanien bereitet Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die Tifosi auf eine Niederlage vor.

Der grosse Umsturz in der Königsklasse ist nicht passert: Wer glaubte, dass durch Änderungen der Frontflügel-Belastungstests McLaren auf einmal das Prädikat «schnellstes Formel-1-Auto 2025» einbüssen würde, der wird enttäuscht, angesichts des Geschehens auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Die katalanische Rennstrecke ist vergleichbar mit den Kursen von Suzuka und Imola, ganz anders als der Strassenkurs von Monte Carlo, und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur bereitet die treuen Tifosi behutsam auf einen Niederlage vor, wenn wir ihm so zuhören.

Der Franzose warnt: «Wir tun uns schwer damit, eine gleichmässige Fahrzeugbalance zu erreichen.»

Ein Blick in die Ergebnislisten: Charles Leclerc im zweiten Training als Fünfter exakt eine halbe Sekunde hinter Leader Oscar Piastri im McLaren, Lewis Hamilton eine Viertelsekunde hinter Leclerc und damit lediglich Elfter.

Im dritten freien Training ein vergleichbares Bild: Leclerc mischt unter den besten Drei mit, Hamilton nur Neunter.



Fred Vasseur: «Wie an den Wochenenden zuvor sind wir auf eine Runde nicht schnell genug. Die Fahrzeugbalance lässt zu wünschen übrig, und dann ist es noch kniffliger, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Aber ich glaube, mit diesem Problem kämpfen auch unsere Gegner.»



«Die Abstände bleiben gering. Wenn du aufgrund der Abstimmung eine Zehntelsekunde besser bist als üblich oder eben schlechter, dann macht das in der Startaufstellung bereits einen grossen Unterschied.»



«Wir müssen unsere Leistungen in der Quali verbessern, denn im Rennen können wir oft guten Speed zeigen. Wenn du aber von hinteren Startplätzen losfahren musst, dann ist es mit diesen Autos sehr schwierig, Ränge gutzumachen, auch hier in Spanien.»



So ganz richtig ist das allerdings auch nicht.



Ferrari zeigte in Imola in der Quali eine blamable Leistung, mit Charles Leclerc auf Startplatz 11 und Lewis Hamilton auf P12. Im Rennen dann zeigten beide Piloten eine sehr kampfstarke, wenn auch nicht immer vom Glück begünstigte Fahrt – der englische Superstar wurde knapp hinter Piastri Vierter, der Monegasse kam auf Rang 6 ins Ziel.





3. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,913

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,130

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,139

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,375

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,382

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,405

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,414

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,527

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,637

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,722

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,733

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,758

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,892

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,904

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,954

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,085

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,138

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,289

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,460





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530