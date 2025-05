Oscar Piastri (McLaren/1.): Respekt vor Verstappen

​WM-Leader Oscar Piastri war im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Spanien der schnellste Mann. Der 24-jährige Australier: «Unsere Gegner sind in der Nähe, wir müssen schneller werden.»

Wir lieben unsere englischen Journalistenkollegen, aber manchmal ist ihr Gedöns um die Einheimischen Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell und Oliver Bearman nur schwer zu ertragen.

Lando Norris machte im ersten Training von Spanien dort weiter, wo er in Monte Carlo aufgehört hatte – an der Spitze. Sofort witterten die britischen Kollegen: Ah, Lando hat den früheren Schmiss wiedergefunden, jetzt muss sich sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris aber warm anziehen.

Piastri reagierte cool wie immer und fuhr seinerseits Bestzeit, im zweiten Training. Und gleich Mal drei Zehntel schneller als Norris.

Gut, Oscar gelang eine prima Runde, Lando nicht, diese 0,3 Sekunden sind nicht der übliche Abstand zwischen den beiden. Dennoch sagt Red Bull-Motorsportberater: «Auf eine schnelle Runde scheint mir Piastri besser aufgestellt zu sein, in den Dauerläufen hingegen hat Norris die besseren Rundenzeiten erreicht.»



So oder so steht nach dem ersten Trainingstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fest: Wer geglaubt hat, dass McLaren wegen der neuen FIA-Direktive (verschärfte Belastungstests der Flügel) nach hinten durchgereicht würde, der hat geträumt.



Fakt ist vielmehr: McLaren hat einen modifizierten Flügel schon in Imola am Wagen gehabt, um sich auf die kommende Veränderung der Vorschriften einzustellen, und von einem massiven Speed-Verlust kann keine Rede sein.



Oscar Piastri über seinen ersten Tag in Katalonien: «Dieser Tag war ein einziges Auf und Ab, mit einem guten Ende. Unser Gegner sehen schnell aus, Max Verstappen etwa war den ganzen Tag dabei, Ferrari und Mercedes sind ebenfalls in der Nähe.»



«Wir werden für Samstag noch einiges am Wagen verbessern müssen, wenn wir die Nase vorn behalten wollen. Ich gehe davon aus, dass wir schon eine perfekte Leistung hinlegen müssen. Die Bedingungen sind nicht ganz einfach, bei diesen hohen Temperaturen.»





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530