Fernando Alonso: «Punkte sind nicht das Wichtigste»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso gehörte am Ende des Trainingsfreitags in Barcelona zu den schnellsten Zehn. Der Spanier, der immer noch ohne WM-Zähler dasteht, sagt, was ihm wichtiger ist als zu punkten.

Für Fernando Alonso gab es auch beim achten Kräftemessen der Saison keine WM-Punkte. Der ehrgeizige Asturier sah nicht einmal die Zielflagge, ein Motorschaden sorgte dafür, dass er nach 36 Runden ausfiel. Die Hoffnung der Fans, dass Alonso beim Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die ersten WM-Zähler in dieser Saison holt, ist gross.

Doch für Alonso selbst steht das nicht an erster Stelle. Der 43-Jährige, der im ersten Training noch Platz 13 belegte und mehr als eine Sekunde über der Bestzeit von Lando Norris blieb, verbesserte sich in der zweiten Session auf den siebten Platz. Sein Rückstand auf die Tagesbestmarke, die Oscar Piastri in den Asphalt fuhr, betrug 0,541 sec.

Alonso sagte dazu: «Punkte sind nicht das Wichtigste. Es geht vielmehr darum, das Auto zu verbessern und immer schneller zu werden. Die Punkte sollen wir aufgrund der eigenen Leistung sammeln, nicht durch Glück.»

«Ich denke, in Monaco waren wir zum ersten Mal nahe dran, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren. Ich hoffe, dass wir hier eine weitere Chance haben werden. Denn es ist immer schön, all die spanischen Fans zu sehen. Es war ein normaler Freitag und das Auto funktioniert gut. Mal schauen, was möglich ist», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303

1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530