Charles Leclerc: «Können noch mehr Leistung finden»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf Platz 5. Er blieb eine halbe Sekunde über der Tagesbestzeit. Der Rückstand lässt sich verkürzen, ist er überzeugt.

Im ersten Training war Charles Leclerc noch mehr als eine Zehntelsekunde langsamer als sein Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton, hinter dem er sich auf Platz 4 einreihte. Auf die FP1-Bestzeit von Lando Norris fehlten ihm 0,520 sec.

In der zweiten Session war er dann als Fünftschnellster deutlich schneller als der siebenfache Weltmeister, der sich mit dem elften Platz begnügen musste. Dennoch fiel sein Rückstand mit fünf Zehntelsekunden gross aus.

Der Monegasse ist überzeugt: «Wir können noch mehr Leistung finden, und ich hoffe, dass uns das bis zum Qualifying auch gelingt.» Und er betont: «Es gibt noch ein bisschen was zu tun für uns, aber ich denke, wir sind nicht allzu weit weg. Wir werden uns auf ein paar Bereiche konzentrieren und dann schauen, was wir in der Quali-Zeitenjagd ausrichten können.»

Zusammenfassend erklärte der 27-Jährige: «Es war unglaublich warm, das machte die Arbeit auf der Strecke etwas kniffliger. Der Grip war nicht so gut, wie wir es uns gewünscht hatten, aber die Haftung war auch nicht allzu schlecht. Ehrlich gesagt war es besser als erwartet, was natürlich positiv ist.»

2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303

1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530