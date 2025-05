Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): Knall vor Spanien-GP

​Sauber/Audi hat für das GP-Wochenende von Spanien zahlreiche Verbesserungen ans Auto gebracht von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Der Deutsche darf auf neue WM-Punkte hoffen.

Beim turbulenten WM-Auftakt von Australien war Verlass auf Nico Hülkenberg: Platz 7. Seither jedoch ist das Punktekonto des Sauber/Audi-Piloten leer geblieben (mit Rang 12 in Imola als bestem Ergebnis), der Schweizer Rennstall in Besitz der Marke mit den vier Ringen ist WM-Letzter, mit sechs Punkten.

Gut für Sauber: Alpine steht mit sieben Punkten auch nicht viel besser da. Davor liegen Aston Martin auf WM-Rang 8 (14 Punkte), die Racing Bulls auf P7 (22), Haas auf P6 (22) und Williams auf P5 (54).

Nun aber gibt es Hoffnung für den 235-fachen GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg: Sauber/Audi hat ein umfangreiches Verbesserungspaket zum Spanien-GP gebracht – verbesserter Frontflügel, neuer Unterboden, optimierte Motorabdeckung.



Sauber-Sportchef Inaki Rueda: «Grundsätzlich soll der Wagen mehr vorhersehbaren Abtrieb aufbauen und ein breiteres Nutzfenster erzeugen.»



Der 37-jährige Hülkenberg erzielte damit im zweiten Freitagtraining die zwölftschnellste Zeit, nur drei Zehntel von P6 entfernt. «Der Wagen scheint konkurrenzfähiger zu sein», so der Emmericher, «das macht Mut für Samstag und Sonntag. Die Fahrzeugbalance ist besser, ich kann mehr Vertrauen ins Auto fassen und daher schneller fahren.»



Ist das der Knall, auf den die Fans von Sauber und Hülkenberg so lange gewartet haben? Was in den Dauerläufen auffielt: Hülkenberg fuhr regelmässig Top-Ten-Zeiten, und auch der Reifenverschleiss scheint erheblich gesunken zu sein. Sollte der Le Mans-Sieger von 2015 in dieser Form im Grand Prix fahren, sind neue WM-Punkte möglich.





2. Training, Spanien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,760 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,046

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,070

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,070

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,260

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:13,298

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,301

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13.385

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,400

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,494

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,533

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:13,592

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,683

14. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,721

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,839

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,839

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:13,959

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,005

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,126

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,303





1. Training, Spanien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,718 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,085

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:14,096

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,238

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,294

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:14,339

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,597

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:14,605

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:14,643

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:14,746

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,751

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,786

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,798

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,865

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:14,935

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:15,155

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:15,298

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,369

19. Victor Martins (F), Williams, 1:15,522

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:15,530