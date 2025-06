Max Verstappen: Hartes Urteil von Nico Rosberg

Über die kontroverse Kollision mit George Russell wollte Red Bull Racing-Star Max Verstappen nach dem GP in Barcelona nicht reden. Von GP-Veteran Nico Rosberg gab es klare Worte für den vierfachen Weltmeister.

Die Szene sorgte für ein Raunen im Pressesaal am Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen und George Russell berührten sich, als der Red Bull Racing-Star verlangsamte und der Mercedes-Pilot vorbeiziehen wollte. Für die Kollision kassierte Verstappen eine 10-sec-Zeitstrafe, die ihn von Platz 5 auf Rang 10 zurückwarf.

Der unliebsamen Berührung war schon ein Scharmützel zwischen Russell und Verstappen vorangegangen. Der Red Bull Racing-Star und der Mercedes-Pilot kamen sich zu nahe, als der Sternfahrer einen Überholversuch wagte. Verstappen wich neben die Piste aus und wurde daraufhin von seinem Team angewiesen, die Position zurückzugeben.

Was der vierfache Champion davon hielt, war angesichts des Funkverkehrs zwischen ihm und seinem Team klar. Danach kam es zur Szene, mit der sich Verstappen die Strafe einhandelte. Der 27-Jährige wollte danach nicht viel dazu sagen. Auf die Frage, ob der Crash absichtlich geschah, antwortete er vor laufender Kamera: «Spielt das eine Rolle?» Danach erklärte er, dass er lieber über das Rennen als über diesen Zwischenfall reden wolle.

Klarer fiel das Urteil von Nico Rosberg aus. Der GP-Veteran erklärte bei «Sky Sports F1»: «Die erste Kollision geht auf die Kappe von George, denn er ging etwas zu schnell rein, überteuerte und berührte Max, der dann die Auslaufzone nutzen musste. So überholt man keinen Gegner.»

«Danach hat es Red Bull Racing vermasselt, weil sie ihm gesagt haben, er solle George wieder vorbeilassen. Das hat Max wirklich verärgert, denn er wusste, dass George ihn von der Piste gerammt hatte. Aus der Sicht von Max war er 100-prozentig im Recht, er dachte sich: ‚Warum sagt ihr mir das, ich zeige euch, was er gemacht hat.‘ Er wurde langsamer und fuhr dann in Russell, was noch schlimmer ist.»

Deshalb denkt der Deutsche, dass die Strafe mit den zehn Sekunden zu mild ausfiel. Ginge es nach Rosberg, hätte Verstappen sogar aus dem Rennen genommen werden müssen: «Es sah nach einer beabsichtigten Vergeltung aus, als habe er auf den Gegner gewartet, um ihn zu rammen – auf die gleiche Art und Weise, wie der Gegner deiner Ansicht nach in dich gefahren ist. Das ist nicht akzeptabel, und ich denke, das hätte eine schwarze Flagge geben müssen – wenn du auf einen Gegner wartest, um in ihn reinzufahren, sollte das eine schwarze Flagge geben.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11