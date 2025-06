Lewis Hamilton: Entschuldigung nach TV-Interview

Lewis Hamilton war nach dem GP in Barcelona nicht in Plauderlaune – was im TV-Interview mit «Sky Sports F1» deutlich wurde. Danach hat er sich entschuldigt, offenbart «Sky Sports F1»-Kommentator David Croft.

Im Spanien-GP erlebte Lewis Hamilton eine herbe Enttäuschung. Statt den erhofften Podestplatz zu erobern, verlor der von Position 5 gestartete Formel-1-Star am Ende noch einen Platz an Nico Hülkenberg und musste sich mit Rang 6 begnügen. Zu allem Übel erreichte sein Teamkollege Charles Leclerc, der hinter ihm von Startplatz 7 losgefahren war, genau das, was Hamilton im Sinn hatte: Er kreuzte die Ziellinie als Dritter.

Aus seinem Herzen machte er keine Mördergrube, im Gegenteil. Vor laufender Kamera beantwortete der siebenfache Weltmeister die ihm gestellten Fragen sichtlich gereizt. Auch als «Sky Sports F1»-Reporterin Rachel Brookes versuchte, seine Laune zu heben, indem sie ihm sagte, dass sie ihn nicht gerne in dieser Stimmung sehe, fiel die Antwort des Rekord-GP-Siegers nicht besser aus.

«Was soll ich denn deiner Meinung nach sagen? Ich hatte einfach einen wirklich schlechten Tag. Ich habe nichts zu sagen. Es war ein schwieriger Tag, da gibt es nichts hinzuzufügen. Es war fürchterlich. Und es macht keinen Sinn, das zu erklären. Es ist nicht dein Fehler, aber was soll ich denn sonst sagen?», erklärte der Ferrari-Star gleichermassen gereizt und verzweifelt.

Für seinen Auftritt habe sich der 40-Jährige hinterher bei Brookes entschuldigt, wie ihr Kollege David Croft in einem Auftritt beim Podcast «The Fast and The Curious» erzählt. «Er war wirklich niedergeschlagen, und niemand will ihn so sehen. Letztlich ist Lewis Hamilton, egal ob man ein Fan ist oder nicht, der grösste Rennfahrer, den wir je gesehen haben», erklärte der Brite.

«Statistisch gesehen ist er der Größte. Ich denke, er ist auch abgesehen von der Statistik der Grösste. Er trägt sein Herz auf der Zunge und sollte dafür gefeiert werden, denn das bringt viel Gutes mit sich. Er hat sich bei Rachel Brookes dafür entschuldigt, dass er vor der Kamera so niedergeschlagen war. Er sagte: 'Das tut mir wirklich leid. Ich bin einfach so niedergeschlagen.' Und das zeigt, wie schlecht es ihm wirklich ging. Er spielt das nicht für die Kameras», erzählte Croft weiter.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11